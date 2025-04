Piqueras se acuerda ahora de lo que hacían otros presentadores y él no: "¿Por qué tienes que decirle a la gente...?"

Pedro Piqueras ha concedido una entrevista al diario 20 minutos con motivo de la presentación de su libro y, como no podía ser de otra manera, ha hablado de cómo vive ahora el periodismo después de haberse jubilado y de tantos años presentando el telediario.

Hace unas semanas dio que hablar el cierre de informativos que hizo la periodista María Casado cuando, en un homenaje a Los Pecos, cantó como si el plató fuese un karaoke gigante.

Algo que Pedro Piqueras no comparte: "Yo soy contrario, no soy partidario de eso. De hecho, no soy partidario hasta el punto de que he estado 35 años haciendo informativos y nunca he cantado en el telediario".

"Quiero decir que una cosa es una cosa y otra es otra. Dicho esto, la gente puede hacer lo que le dé la gana. Había compañeros que se despedían en antena cuando se iban de vacaciones. ¿Por qué tienes que decirle a la gente que te vas de vacaciones? Además, estás dando pistas a los cacos para que entren tu casa", ha apostillado.

Ha añadido el periodista de Albacete que los periodista son "servidores de la información": "Yo en eso he sido muy estricto en el trabajo, lo cual no quiere decir que a mí me ponen una guitarra como me puso Motos fuera del informativo o en un sitio donde hay crooners, donde hay un pianista y me dicen cántate una canción de Frank Sinatra y que yo en ese momento la cante, sobre todo si voy con amigos. Pero creo que un informativo es una cosa muy seria. Salvo que queramos que no lo sea, claro".

