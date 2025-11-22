Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Pocas veces se le ha visto al juez Garzón tan enfadado como al hablar de lo ocurrido con el Fiscal General del Estado
Virales
Virales

Pocas veces se le ha visto al juez Garzón tan enfadado como al hablar de lo ocurrido con el Fiscal General del Estado

Su reflexión suma más de 4.000 'me gusta'.

Sergio Coto
Sergio Coto
El juez Baltasar Garzón, muy enfadado con la sentencia del Tribunal Supremo.
El juez Baltasar Garzón, muy enfadado con la sentencia del Tribunal Supremo.TVE

El juez Baltasar Garzón, que fue magistrado del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional entre los años 1988 y 2012, ha ofrecido una entrevista en TVE en la que se ha mostrado muy enfadado con la sentencia del Tribunal Supremo contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.

"Yo discrepo radicalmente. El Fiscal General del Estado tiene unas garantías en su nombramiento. No depende del Gobierno. Hay que decirlo de una vez por todas. Es mentira. No depende del Gobierno. Es autónomo. Es un órgano de rango constitucional. Tiene unos mecanismos de control, de supervisión, de dación de cuentas", ha contado.

Baltasar Garzón ha justificado que, en todas las democracias, el Fiscal General del Estado "incluso lo nombra el ministro de Justicia". "No es verdad y tiene una autonomía. Una cosa es que el presidente del Gobierno dijera, '¿quién lo nombra?'. Metió la pata, pero no quiere decir que el fiscal y menos este fiscal. Ha sido honesto, coherente, demócrata hasta los tuétanos y está sufriendo una situación absolutamente injusta", ha expuesto.

El exmagistrado ha detallado que es una sentencia y que "vamos a ver los argumentos". "Esto de que no se pueda criticar al Tribunal Supremo, ya está bien. Y de que digan que el Supremo es palabra de Dios, es mentira. Hay algunos muy buenos y otros no tan buenos. Responde también a una dinámica de cuotas y de nombramientos que no es, precisamente, la mejor", ha añadido.

"Yo discrepo de esta sentencia y es un ejemplo más de que no hay una segunda instancia. En estos casos son única instancia. El recurso del Constitucional no es una revisión. Tendría que haber una segunda instancia para que se valoraran las pruebas", ha destacado.

EL HUFFPOST PARA PEOPLE'S DAILY ONLINE

Baltasar Garzón ha reconocido que está "muy enfadado, muy enfadado con la Justicia del Tribunal Supremo". "No podemos estar callados ante determinadas situaciones. No confío en esta Justicia. Ya no me siento seguro después de haber visto lo que he visto", ha zanjado.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Sergio Coto
Sergio Coto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 