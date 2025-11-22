Pocas veces se le ha visto al juez Garzón tan enfadado como al hablar de lo ocurrido con el Fiscal General del Estado

El juez Baltasar Garzón, que fue magistrado del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional entre los años 1988 y 2012, ha ofrecido una entrevista en TVE en la que se ha mostrado muy enfadado con la sentencia del Tribunal Supremo contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.

"Yo discrepo radicalmente. El Fiscal General del Estado tiene unas garantías en su nombramiento. No depende del Gobierno. Hay que decirlo de una vez por todas. Es mentira. No depende del Gobierno. Es autónomo. Es un órgano de rango constitucional. Tiene unos mecanismos de control, de supervisión, de dación de cuentas", ha contado.

Baltasar Garzón ha justificado que, en todas las democracias, el Fiscal General del Estado "incluso lo nombra el ministro de Justicia". "No es verdad y tiene una autonomía. Una cosa es que el presidente del Gobierno dijera, '¿quién lo nombra?'. Metió la pata, pero no quiere decir que el fiscal y menos este fiscal. Ha sido honesto, coherente, demócrata hasta los tuétanos y está sufriendo una situación absolutamente injusta", ha expuesto.

El exmagistrado ha detallado que es una sentencia y que "vamos a ver los argumentos". "Esto de que no se pueda criticar al Tribunal Supremo, ya está bien. Y de que digan que el Supremo es palabra de Dios, es mentira. Hay algunos muy buenos y otros no tan buenos. Responde también a una dinámica de cuotas y de nombramientos que no es, precisamente, la mejor", ha añadido.

"Yo discrepo de esta sentencia y es un ejemplo más de que no hay una segunda instancia. En estos casos son única instancia. El recurso del Constitucional no es una revisión. Tendría que haber una segunda instancia para que se valoraran las pruebas", ha destacado.

Baltasar Garzón ha reconocido que está "muy enfadado, muy enfadado con la Justicia del Tribunal Supremo". "No podemos estar callados ante determinadas situaciones. No confío en esta Justicia. Ya no me siento seguro después de haber visto lo que he visto", ha zanjado.