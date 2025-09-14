El exjuez Baltasar Garzón dicta sentencia tras el polémico tuit de Miguel Tellado sobre la muerte de Charlie Kirk

Esta semana el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha vuelto a suscitar la polémica después de publicar un tuit sobre la muerte del joven activista estadounidense Charlie Kirk, quien fue abatido con un arma de fuego mientras daba una charla con universitarios en Utah.

Tellado quiso abrir un "debate" en la red social X—conocido antiguamente como Twitter— en el que se ha preguntado qué pasaría en España "si una persona de ultraderecha asesinara a tiros a un activista de izquierdas" y qué pasaría "si un ciudadano español de piel blanca asesinara a una mujer de procedencia extranjera y otro color de piel".

No termina ahí, pues ha pronunciado firmemente que "el silencio ante la barbarie es lo que prende la llama de la crispación y la polarización, la violencia no tiene cabida en una democracia que se precie de serlo y hay que condenarla siempre, venga de quien venga".

Entre los miles de reacciones que ha generado—tan solo en X más de 4.000 comentarios— está el del exjuez Baltasar Garzón, que ha dado su opinión en una entrevista concedida en el programa televisivo nocturno LaSexta Xplica: "La mejor respuesta al señor Tellado ha sido de la señora Ordóñez, las afirmaciones de Tellado ya no sorprenden, aunque son, efectivamente, violentas".

"La apelación a las fosas, la apelación a este juego de palabras, que parece que cada día se ensaya para ver cómo se escala más en ese argumentario verbal realmente violento y fuera de lugar, es decir, no hay ninguna necesidad de hacer esa extrapolación. Qué hubiera ocurrido si... Oiga, ¿usted qué sabe? ¿Qué quiere decir con esto? Habría que preguntarle, porque al decirlo ya se queda dicho y empezamos a polemizar", ha opinado Garzón.

"Un líder político no debe lanzar estos globos ondas como si no ocurriera nada, porque va a tener una trascendencia, y esa trascendencia la va a tener en la sociedad, y la gente normal y corriente que oye esos comentarios, que ve la televisión, que lee el diario, que escucha la radio, oye esas barbaridades, que no son admisibles. La licencia, la inmunidad, a la hora de exponer opiniones políticas de los líderes dentro del Parlamento, tiene un límite: el respeto a los demás, a los ciudadanos", ha rematado.