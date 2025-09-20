Pocos han dedicado unos términos tan tajantes a Ayuso sobre lo de La Vuelta como lo ha hecho Jordi Évole

Jordi Évole suele usar su columna semanal en La Vanguardia para posicionarse, criticar o, simplemente, hablar de algunos de los temas de actualidad de la semana. Pero en el artículo de este sábado ha ido un paso más allá y ha querido reaccionar a las declaraciones que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre lo que pasó en la Vuelta a España.

"Lo intento, pero no logro entender la posición de la derecha española con la ocupación de Gaza. Particularmente la del PP. Han repartido un argumentario a sus dirigentes para que no pronuncien la palabra genocidio, como quien juega al Tabú", ha expresado desde el primer párrafo.

Évole ha justificado que da igual "que lo diga la ONU", porque ellos siguen "a lo suyo". "La contundencia que les ha sobrado en otros conflictos parece que no la tienen con este. Son duros con la utilización interesada que según ellos está haciendo el Gobierno español de la situación en Gaza", ha razonado.

"El presidente más presidencialista de los últimos tiempos estaba contra las cuerdas. Hasta su rostro lo reflejaba… y lo refleja. No sé si esta vez le dará para remontar, pero está claro que agarrar la bandera palestina y convertirse en el dirigente mundial más duro contra el Gobierno de Israel le hace más fuerte", ha señalado.

Pero Évole también ha hecho hincapié en las palabras que Ayuso dedicó a las protestas que paralizaron el final de La Vuelta del pasado domingo. "Son muchos los ciudadanos españoles que sienten orgullo por la contundencia de Sánchez. Ciudadanos que se habían quedado sin motivos para volver a votar a la izquierda. Estas últimas semanas algo se ha despertado. No sé cuánto. La ola pro Palestina se está levantando no solo en España, también en el resto del mundo", ha explicado.

"Y al PP le ha vuelto a coger a contrapié. Con un Feijóo eclipsado una vez más por Ayuso, que, junto a Aznar, ha levantado la bandera proisraelí con descaro, sin vergüenza", ha indicado, antes de resaltar que lo primero que hizo Ayuso sobre la suspensión del final de La Vuelta fue "hablar de kale borroka".

"Nunca está de más sacar a pasear un poquito a ETA. Por cierto, en su momento el terrorismo de ETA fue calificado por Aznar de limpieza étnica. No lo ha dicho sobre Gaza. Ayuso comparó lo de la Vuelta en Madrid con el sitio de Sarajevo. El club del 'me gusta la fruta', de­satado. ¿Qué pensará Moreno Bonilla?", ha añadido.

Tras ello, Évole no ha dudado en hablar de la postura adoptada por Feijóo y cree que ha hecho "intentos en vano" para intentar "mover a su gente por emociones". "Habla de los puteros del PSOE y no le pega. Dice que Sánchez pactaría con el mismísimo Netanyahu para mantenerse en el poder, y no se lo cree ni él", ha sentenciado.