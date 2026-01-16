Benita Castejón da su sincera opinión sobre todo lo que está pasando con Julio Iglesias

La colaboradora de televisión Benita Castejón (anteriormente el Maestro Joao) ha hablado en los micrófonos de Europa Press de las acusaciones de presunta violencia y acoso sexual del cantante Julio Iglesias, que han sido publicadas tras una trabajo de investigación por elDiario.es y Univisión.

La tertuliana de televisión hablado de estas acusaciones durante la presentación del nuevo reality culinario de TVE, Top Chef: dulces y famosos. "Se me conoce como una mujer que soy absolutamente luchadora por la igualdad y por el feminismo. De hecho en Twitter creo que está Rufián y yo después en segundo puesto de guerra y de ser cierto, que también las cosas...", ha comenzado diciendo.

"A mí la suposición me da mucho miedo, el suponer que alguien ha abusado me da mucho miedo, muchísimo, porque puede hacer mucho daño, pero de demostrarse debe tener un castigo grande", ha proseguido comentando.

Castejón ha señalado que "si es verdad todo lo que han dicho debe de ir para delante donde sea sin privilegio ninguno porque es terrible, terrible".

"Que a día de hoy suceda eso es de las cosas que más alarmada me tiene en estos días, más que nada por la lucha que hago a favor de los derechos de todos y en este caso de la mujer", ha opinado.

La tertuliana ha señalado que le parece de "lo más asqueroso que siga ese abuso y esa situación tan lamentable utilizando el poder como hombre y el poder de la economía".

"De ser así, en mi casa no habrá un disco"

También ha aprovechado Castejón para recordar la presunción de inocencia. "Yo no soy jueza", ha afirmado. "Lo que pasa es que parece que hay bastantes evidencias de que ha sido así", ha añadido.

Castejón ha llegado a decir que sí es así dejará de escucharlo: "Si ha ocurrido, entonces te digo que, de ser así, en mi casa no habrá un disco, ni una música, ni una canción de él".

Además, ha dado "bastante credibilidad" a la investigación de tres años, pero ha recordado que "juzgar a alguien de una manera injusta es absolutamente terrible".

"Prefiero ser prudente y esperar, nos lanzamos enseguida como lo que pasó con Can Yamán, así que vamos a dejar que se vea, dejar a la justicia y de ser así que lo condenen para el resto de la vida", ha sentenciado.

El comunicado de Julio Iglesias

En la madrugada de este viernes, Julio Iglesias ha emitido un comunicado con el que ha roto su silencio y ha negado todo los que está ocurriendo. Iglesias ha reaccionado dejando estos tres mensajes: