La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga una denuncia contra Julio Iglesias

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias para investigar una denuncia presentada el pasado 5 de enero contra el cantante Julio Iglesias, de quien ha trascendido este lunes que dos mujeres que trabajaron para él han denunciado presuntos casos de acoso y agresión sexual en 2021.

Según informan fuentes fiscales a EFE, el Ministerio Público ya tiene abiertas unas diligencias de investigación penal de carácter preprocesal, que se mantienen secretas, para determinar el alcance de la denuncia presentada. Dicho procedimiento fue iniciado por la Fiscalía con anterioridad a la publicación de la investigación realizada por Eldiario.es y Univisión Noticias, que ha visto la luz este martes.

Dado el carácter de los hechos denunciados y el secreto de las diligencias, las fuentes no han precisado qué delitos se investigan, pero sí que habrían tenido lugar, presuntamente, en las residencias que posee el cantante en Bahamas y República Dominicana, aparte de otra en España

¿Qué ha ocurrido?

La apertura de esta investigación en la Fiscalía de la Audiencia Nacional se conoce el mismo día en que se ha hecho público que dos mujeres han denunciado presuntos casos de acoso y agresión sexual en 2021 por parte del cantante, en una investigación realizada por Eldiario.es de España y Univisión Noticias en Estados Unidos.

Ambas coinciden en relatar, en sus denuncias, agresiones sexuales como penetraciones sin consentimiento, bofetadas, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas a ellas y a otras empleadas. Incluso, en el testimonio de una de ellas se describe la residencia de Punta Cana (República Dominicana) como la "casita del terror".

De acuerdo con la denuncia recogida en ambos medios y ya en manos de la Audiencia Nacional, las extrabajadoras han aportado numerosas pruebas que justifican su anterior relación laboral con el cantante. Entre ellos se incluyen documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp, registros de llamadas y solicitudes de permisos migratorios de Julio Iglesias a los Gobiernos de España, de Bahamas y de República Dominicana.

De todo ello no ha dado, por el momento, explicaciones el propio acusado ni sus representantes legales, que no han atendido las solicitudes de contacto, señalan fuentes de ElDiario.es, Univisión y la agencia EFE.

Por qué interviene la Justicia española

De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, que los hechos tuvieran lugar fuera del territorio español no impide que intervengan los los tribunales españoles.

Esto ocurre porque tienen competencia para investigar los posibles delitos que hayan sido cometidos por personas españolas o extranjeras que hubieran adquirido posteriormente la nacionalidad, independientemente del lugar donde tuvieran lugar los hechos.

La misma ley fija la competencia de la Audiencia Nacional para el tratamiento de "delitos cometidos fuera del territorio nacional, cuando conforme a las leyes o a los tratados corresponda su enjuiciamiento a los tribunales españoles".