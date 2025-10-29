Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Preguntan a Bad Gyal qué opina sobre la nueva canción de Rosalía y su respuesta lo dice todo
Virales

Virales

Preguntan a Bad Gyal qué opina sobre la nueva canción de Rosalía y su respuesta lo dice todo

"Ella siempre lo peta..."

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Rosalia y Bad GyalGetty Images- Canva- HuffPost

Rosalía ha estrenado esta semana la primera canción del que será su nuevo álbum (LUX) el cual 'verá la luz' el próximo 7 de noviembre y en tan solo un día ha conseguido más de seis millones de reproducciones, no solo por ser su primer sencillo, sino por su letra (que además es mitad en alemán y mitad en inglés), su videoclip y su inesperado estilo musical. 

Su obra no ha pasado desapercibida y eso es un hecho, provocando una oleada de reacciones, tanto del público como de otros artistas. Una de las que se ha pronunciado al respecto ha sido Bad Gyal (catalana también), a quien le ha preguntado si le ha gustado la canción y si haría alguna vez una colaboración con ella.

"Ella siempre lo peta. ¿Cómo no lo va a petar?", ha respondido la cantante con una sonrisa en la alfombra roja. Preguntada sobre una posible futura colaboración, cuestión que no es la primera vez que le formulan, la catalana tampoco se ha cortado y ha dejado caer que ese momento podría llegar en un futuro (esperemos que próximo). 

"Sería increíble una colab, yo creo que se va a dar en algún momento. Le mando un beso desde aquí", ha asegurado la misma ante los micrófonos de los medios de comunicación. El momento ha sido captado por la cuenta en 'X' (antes conocido como Twitter) @rosaliaposting, donde lleva ya cerca de 200 compartidos y 3.000 'me gusta'. 

Qué significa el videoclip Berghain de Rosalía

El nuevo videoclip de Rosalía, Berghain, primer adelanto de su álbum LUX, ha desatado una amplia variedad de teorías en redes. Una de las más virales es la del usuario @adri_motopapi, quien sostiene que la pieza narra una relación tóxica en la que la protagonista pierde su propia esencia por culpa del amor. 

La orquesta que la acompaña representaría su conciencia atormentada, mientras que el corazón que encuentra en el suelo simboliza un amor que ya no tiene valor. La escena final, con Rosalía adoptando una postura parecida a la de la Virgen María, sería —según esta interpretación— una muerte simbólica y renacimiento espiritual, donde la artista se desprende del dolor para volver a ser ella misma.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. En política e internacional, trato de traducir lo complejo, de dar a conocer los discursos y las tensiones que puedan surgir para que se entiendan sin necesidad de recurrir a palabras complejas. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 