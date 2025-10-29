Preguntan a Bad Gyal qué opina sobre la nueva canción de Rosalía y su respuesta lo dice todo

Rosalía ha estrenado esta semana la primera canción del que será su nuevo álbum (LUX) el cual 'verá la luz' el próximo 7 de noviembre y en tan solo un día ha conseguido más de seis millones de reproducciones, no solo por ser su primer sencillo, sino por su letra (que además es mitad en alemán y mitad en inglés), su videoclip y su inesperado estilo musical.

Su obra no ha pasado desapercibida y eso es un hecho, provocando una oleada de reacciones, tanto del público como de otros artistas. Una de las que se ha pronunciado al respecto ha sido Bad Gyal (catalana también), a quien le ha preguntado si le ha gustado la canción y si haría alguna vez una colaboración con ella.

"Ella siempre lo peta. ¿Cómo no lo va a petar?", ha respondido la cantante con una sonrisa en la alfombra roja. Preguntada sobre una posible futura colaboración, cuestión que no es la primera vez que le formulan, la catalana tampoco se ha cortado y ha dejado caer que ese momento podría llegar en un futuro (esperemos que próximo).

"Sería increíble una colab, yo creo que se va a dar en algún momento. Le mando un beso desde aquí", ha asegurado la misma ante los micrófonos de los medios de comunicación. El momento ha sido captado por la cuenta en 'X' (antes conocido como Twitter) @rosaliaposting, donde lleva ya cerca de 200 compartidos y 3.000 'me gusta'.

Qué significa el videoclip Berghain de Rosalía



El nuevo videoclip de Rosalía, Berghain, primer adelanto de su álbum LUX, ha desatado una amplia variedad de teorías en redes. Una de las más virales es la del usuario @adri_motopapi, quien sostiene que la pieza narra una relación tóxica en la que la protagonista pierde su propia esencia por culpa del amor.

La orquesta que la acompaña representaría su conciencia atormentada, mientras que el corazón que encuentra en el suelo simboliza un amor que ya no tiene valor. La escena final, con Rosalía adoptando una postura parecida a la de la Virgen María, sería —según esta interpretación— una muerte simbólica y renacimiento espiritual, donde la artista se desprende del dolor para volver a ser ella misma.