Una británica llega a España y se queda fascinada por algo que hacemos en los supermercados: "Tiene más sentido que lo que hacemos en Inglaterra"
Varias personas, en un supermercado.
Varias personas, en un supermercado.

Hay una regla de cortesía no escrita en ninguna parte pero que muchas personas (no todas, eso sí) siguen en España: cuando en la cola del supermercado hay alguien con poco en su cesta, quienes están delante y llevan una compra mayor, le dejan pasar.

Eso es algo que ha sorprendido muy gratamente a la usuaria de TikTok @annainespana, británica que vive en España, quien ha asegurado que en su país eso no ocurre jamás.

"Algo que hacen los españoles que, de hecho, tiene mucho más sentido que lo que hacemos en Inglaterra. Si, por ejemplo, estoy en un supermercado y estoy comprando un montón de cosas, comida para toda la semana, y hay una persona atrás, en la cola, que simplemente tiene dos cosas, como leche y pan lo normal en España, por lo que veo, es que la persona de atrás me pregunta si se puede saltar la cola porque solo lleva dos cosas", explica.

"Obviamente siempre le digo que sí, y lo he visto con otras personas también y obviamente tiene sentido porque yo voy a tardar tanto tiempo con todas mis cosas y esa persona solo tiene dos productos", aclara.

"Pero, te lo juro, en Inglaterra no haríamos eso. Respetemos la cola, no puedes saltar la cola ni siquiera si tienes un producto y la persona de delante tiene 20 productos. No puedes. No estoy criticando la forma española, de hecho la prefiero, tiene mucho más sentido", asegura.

En los comentarios, muchos españoles se han lanzado a aclarar que no funciona (o no debería funciona) exactamente así, sino que es la persona que va delante la que, por su propia cuenta, invita a pasar al de atrás. Y no que el que llega último pida pasar.

"A la mayoría en España no hace falta ni preguntar, si vemos alguien detrás con pocas cosas le decimos que pase", dice una persona. "Respetar la cola está bien, pero la amabilidad y la empatía lo hace más lógico", apunta otro. "Pero eso no es saltarse la cola, es ceder, que es diferente concepto", aclara otro.

