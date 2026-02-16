Belén Rueda confiesa qué es lo que le produce más desasosiego de la actualidad: "Es alucinante"

La actriz Belén Rueda ha concedido una entrevista al diario El País para hablar de su nueva película El vestido y ha respondido con mucha franqueza a lo que le produce más desasosiego del momento actual.

Rueda, una de las intérpretes con más recorrido y carrera tanto de la pequeña como de la gran pantalla española, ha contestado que el ICE, que es el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos.

"Lo que está pasando con ICE es alucinante. Que una sola persona con un grupo decida sobre la vida de otros de esa manera arbitraria, aleatoria y en bloque. Creo que las civilizaciones avanzan porque los gobernantes han sido presionados por la sociedad, si no, no avanzaríamos, porque el poder es muy cómodo", ha sentenciado Rueda.

Cómo ha cambiado su visión

La actriz también ha hablado de cómo ha cambiado su forma de ver la vida y denunciar las cosas que considera injustas: "Depende del momento vital que estés teniendo, porque muchas veces exigimos a la gente más joven que diga abiertamente lo que opina sobre los temas y es verdad que a esa edad tienes fuerza y pasión por todo, como si fuera lo único".

"Cuando tienes más años también lo haces porque tienes más voz, pero desde un sitio más tranquilo, que no significa que no seas combativo, sino que tienes más argumentos que la rabia y la injusticia, que también son válidas. Yo ahora echo la vista atrás y me doy cuenta de que hay cosas que no he denunciado porque creía que eran lo normal", ha opinado.

Ha recordado que nació en 1965 y diez años después murió Franco: "Tienes un comportamiento que te crees que es el único. Quitarse eso, pensar que eres la culpable de que un hombre se haya acercado a ti y haya dicho tal cosa, porque eres muy simpática, porque le has provocado, porque le has dado dos besos… Todo eso te ha educado de una determinada manera y tienes que quitarte esas capas".

"Tengo ahora mucha más libertad de decir lo que pienso. Y lo voy a decir. Entonces no lo hacía, y era por miedo. Como cuando me dio un ictus en 2019 y no lo conté porque pensaba que no me iban a contratar", ha rematado.