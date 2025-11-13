Lo que le dice Pablo Motos a Rajoy sobre Mazón le pone en un buen aprieto y contesta así

Ha llamado, y mucho, la atención lo que le ha dicho el presentador Pablo Motos al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante la entrevista en El Hormiguero con motivo de la publicación de su nuevo libro, El arte de gobernar.

Motos ha metido en un buen aprieto a Rajoy cuando han hablado de si hay que saber irse y, poco después, le ha puesto encima de la mesa a Carlos Mazón, que dimitió como presidente de la Generalitat—aunque ahora está en funciones hasta que le sustituyan—.

"Hay que saber irse" es una de las frases que menciona Rajou en su obra. El expresidente alega que "algo muy importante en la vida es saber cuándo sobras, eso vale para todos: políticos, periodistas, futbolistas...".

"Cuando te empeñas en aferrarte a un cargo cuando sabes sobradamente que todo aquello es disparatado y que se está generando un mal ambiente en este país... Mal asunto", ha opinado. Ha sido justo cuando Motos le ha achacado: "¿Mazón supo irse?"

Tranquilo, Rajoy responde: "Pues sí. Realmente reconoció sus errores...". Pero Motos le corta: "Un año después". "Ha intentado trabajar duro en la reconstrucción, pero ahora ya se fue, dijo una frase muy curiosa cuando se fue, espero que la gente sepa distinguir a quien comete errores y quien es una mala persona", vuelve a insistir Rajoy.

"Bien... Pero desde que Feijóo no presionó en su momento, se le acusa de falta de liderazgo, ¿cómo lo ve usted?", le pregunta Motos. Sin embargo, para Rajoy esa no es la función de Feijóo: "La función del presidente de un partido no es echar a autonómicos, estos son elegidos por la gente, o dimiten o se convocan elecciones. Él reconoció sus errores".

También se ha preguntado "qué más quiere la gente" al ver que sigue manifestándose en contra. "Probablemente quieren unas elecciones donde los valencianos elijan si quieren que siga el PP, el PSOE, Vox...", remata Pablo Motos.