Reservan mesa y llegan tarde: la decisión del restaurante ha generado un lío importante

Últimamente se están dando muchos casos de problemas con las reservas en bares y restaurantes. Clientes que reservan mesa para 40 personas y van menos, líos con los menús y, como en este caso, personas que se retrasan y pierden su turno.

Soy Camarero ha compartido la discusión en las reseñas de Google que han tenido comensal y dueño del negocio a cuenta de una cancelación de reserva por acudir al local fuera de tiempo.

"El trato recibido por el personal fue lamentable. Tras llegar 20 minutos tarde al ser imposible encontrar taxi e ir con dos personas mayores, nos indican que la reserva ha terminado y que la han cancelado sin ni siquiera llamar por teléfono. La solución propuesta es que esperemos 30 minutos, con mínima empatía y con 40 grados en la calle. Nefasta atención al público y pésimo trato con los clientes", se queja en Google, poniendo una estrella, la peor de todas.

Y la respuesta del local no se ha hecho esperar: "Nuestro personal se puso completamente a su disposición, ofreciéndole esperar 30 minutos para sentarse, y esto no debería ser un trato terrible, dado que esperamos 20 minutos antes de verla aparecer, ya que la causa de su retraso no es culpa nuestra (no podemos imaginar las dificultades de encontrar un taxi)".

Y prosigue: "Al reservar, en cualquier evento (no solo en nuestro restaurante), hay un límite de tiempo para atender la reserva y, en nuestro caso, se especifica que dispone de 15 minutos de cortesía, tras los cuales la reserva se cancela (ya que no pagamos a nuestros empleados con las mesas que no asisten a su reserva)".

"Disponemos de un número de teléfono donde puede contactarnos ante cualquier eventualidad, así que, con la misma cautela con la que nos juzga negativamente, podría avisarnos de su retraso. Se trata de respetar el trabajo de los demás. Gracias", dicen finalmente.

Y, como siempre, esto ha generado un debate intenso en redes sociales donde hay opiniones de todo tipo: "Hay que ver los dos puntos de vista, porque el primer caso puede ocurrir y el segundo es comprensible que el restaurante se indigne. En esta situación le doy la razón al cliente. En este país se nos da muy mal la puntualidad".

Otro comenta: "Si tú eres el que llega tarde, tú eres el que llama para avisar. A un restaurante, a una cita médica, a casa de tu tía que te ha invitado, a una partida de rol, a un torneo de cartas…".