Lo que más duele de la réplica de Jabois al apoyo de Ayuso a Julio Iglesias es la pregunta incómoda que deja
"Efectivamente, tiene que ser un tuit de Isabel Díaz Ayuso".

Imagen de archivo del escritor y periodista Manuel Jabois, con un detalle de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, al fondo.Getty Images

Continúan sucediéndose los comentarios y críticas al mensaje de apoyo con el que, ayer martes, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, cerró filas con el artista Julio Iglesias, tras la publicación de una investigación de eldiario.es sobre presuntos casos de agresiones sexuales a extrabajadoras en sus mansiones

Esta vez ha sido el periodista y escritor Manuel Jabois el que se ha pronunciado sobre la publicación de la también lideresa del PP de Madrid en la que ha defendido al cantante atacando a la izquierda y resolviendo que "la Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias". 

Ayuso no ha aclarado si eso cambiaría de ser condenado el cantante en un hipotético juicio, tras una investigación. Eso sí, la segunda parte ya es real porque la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias de investigación penal. En esa línea, Jabois ha aprovechado su intervención en las ondas de 'Hora 25', en la Cadena SER, donde ha reconocido que cuando le pasaron el tuit en cuestión, tuvo que pararse detenidamente a comprobar que no fuese de una cuenta falsa

Jabois: "Ayuso ha elegido la peor manera de apoyar a Julio Iglesias"

"Me ocurrió lo que cada vez me ocurre más. Me enviaron el pantallazo del tuit [de Ayuso] y tuve que volver a entrar, abrir sesión, entrar y comprobar que era de ella y no era de alguna cuenta fake", ha expuesto Jabois, reconociendo que "me parece de una barbaridad de tal calibre que es imposible que no lo haya sido escrito Isabel Díaz Ayuso". A juicio del periodista, "efectivamente, tiene que ser un tuit de Isabel Díaz Ayuso equiparar la calidad artística de un ser humano con la imposibilidad de cometer algún tipo de delito de agresión sexual".

Sobre la primera de las alusiones de Ayuso, totalmente ajena a las acusaciones que pesan contra el cantante, fue que "las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda". Ante esto, Jabois ha indicado que "paso ya de lo que ha dicho de Irán porque es inabarcable", pero ha reconocido que sí "hay muchas maneras, si se quiere, de apoyar a Julio Iglesias, si no te crees el testimonio de las denunciantes o si quieres ponerlo en duda", pero "Ayuso ha elegido la peor de todas".

Y es entonces cuando ha dejado una pregunta incómoda -para la presidenta, por supuesto-: "¿Quiere decir Ayuso que los artistas que han hecho grande a este país son incapaces de cometer algún delito?". No se ha quedado ahí Jabois que ha esgrimido que esa concepción, "esa es la raíz más profunda del nacionalismo: los nuestros están incapacitados por naturaleza para el mal".

Entonces, Jabois ha roto una lanza tanto por el trabajo periodísticos, como por la presunción de inocencia, pero también por el beneficio de la duda de las supuestas víctimas: "A mí me parece por ejemplo que una investigación periodística de tres años que acumula testimonios y diversas pruebas no merece fulminar la presunción de inocencia, ni mucho menos, pero sí merece cierta prudencia en el juicio que se haga uno en su cabeza, ciertas precauciones a la hora de exculpar al denunciado. No se trata de condenar, se trata de esperar".

¿Qué ha pasado con Julio Iglesias y las acusaciones de agresión sexual?

  • La Fiscalía de la Audiencia Nacional española investiga acusaciones en medios españoles y estadounidenses de que el cantante Julio Iglesias agredió sexualmente a dos ex empleadas.
  • Las mujeres trabajaron en las residencias caribeñas de Iglesias en República Dominicana y Bahamas durante un período de 10 meses en 2021.
  • Esas mujeres fueron citadas en una investigación de tres años de elDiario.es y la emisora estadounidense Univisión.
  • Los informes y acusaciones investigadas periodísticamente durante 3 años indican que Iglesias las presionó para tener encuentros sexuales y las sometió a abusos físicos y verbales adicionales.
  • La Fiscalía indicó que abrió un sumario luego de que se presentara una denuncia el 5 de enero. 
  • Los detalles del caso están protegidos por secreto de sumario.
