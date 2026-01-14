Carles Francino verbaliza de este modo rotundo qué le parece el polémico tuit de Ayuso sobre Julio Iglesias

El periodista de la Cadena SER, Carles Francino, Premio Ondas a la Trayectoria o mejor labor profesional en 2022 y Antena de Oro en los años 2015 y 2016, ha reaccionado este martes al polémico tuit que ha publicado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre Julio Iglesias.

Según ha revelado en exclusiva elDiario.es y Univisión, el cantante madrileño ha sido denunciado por dos extrabajadoras en las mansiones de Punta Cana y Bahamas por agresiones sexuales, vejaciones y maltrato.

"Eso no pasa por casualidad. Pasa porque hay gente adicta a la bronca, que la fomenta, que la cultiva y que hace de la bronca su manera de hacer política", ha destacado el periodista en La Ventana.

"Por ejemplo. Bueno, por ejemplo, no, como uno de los principales referentes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Que ya sé que dice barbaridades cada dos minutos para que se hable de ella", ha razonado.

"La estrategia es decirla bien gorda"

Carles Francino ha defendido en su programa en la Cadena SER, La Ventana, que "aquí no solemos hacerle mucho caso, ya lo sé". "Pero, a veces, incluso sabiendo eso, que es un poco trampa, no está mal recoger y comentar algo de lo que haya hecho", ha justificado.

El periodista ha detallado que la noticia del día es "la denuncia de dos mujeres por agresión sexual contra Julio Iglesias". "Es un asunto muy serio. Es, además, el fruto de una investigación periodística de tres años. La Fiscalía ya está investigando esas denuncias", ha contado.

Francino ha señalado que, en el momento en el que elDiario.es ha publicado la exclusiva, con testimonios "muy tremendos de las propias mujeres", ha habido reacciones. "Insisto que el tema es muy grave y ahí voy con Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué ha dicho?", ha cuestionado, antes de leer su tuit.

Así ha sido el mensaje de Ayuso en redes: "Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias".

"Bueno, empezando por lo último. Depende, ¿no? Julio Iglesias ha vendido más de 300 millones de discos, pero si ha sido, si se demuestra que ha sido un agresor sexual, pues igual hay que replantear alguna cosa. Digo yo, eh. ¿Qué pinta aquí lo de las mujeres de Irán y la ultraizquierda?", ha criticado Carles Francino.

El periodista ha razonado, según su punto de vista, cuál es la estrategia de Ayuso con su polémico mensaje sobre lo de Julio Iglesias: