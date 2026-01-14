Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Carles Francino verbaliza de este modo rotundo qué le parece el polémico tuit de Ayuso sobre Julio Iglesias
Virales
Virales

Carles Francino verbaliza de este modo rotundo qué le parece el polémico tuit de Ayuso sobre Julio Iglesias

"Ya sé que dice barbaridades cada dos minutos para que se hable de ella"

Sergio Coto
Sergio Coto
El periodista Carles Francino hablando de Isabel Díaz Ayuso.
El periodista Carles Francino hablando de Isabel Díaz Ayuso.SER

El periodista de la Cadena SER, Carles Francino, Premio Ondas a la Trayectoria o mejor labor profesional en 2022 y Antena de Oro en los años 2015 y 2016, ha reaccionado este martes al polémico tuit que ha publicado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre Julio Iglesias. 

Según ha revelado en exclusiva elDiario.es y Univisión, el cantante madrileño ha sido denunciado por dos extrabajadoras en las mansiones de Punta Cana y Bahamas por agresiones sexuales, vejaciones y maltrato.

"Eso no pasa por casualidad. Pasa porque hay gente adicta a la bronca, que la fomenta, que la cultiva y que hace de la bronca su manera de hacer política", ha destacado el periodista en La Ventana.

"Por ejemplo. Bueno, por ejemplo, no, como uno de los principales referentes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Que ya sé que dice barbaridades cada dos minutos para que se hable de ella", ha razonado.

"La estrategia es decirla bien gorda"

Carles Francino ha defendido en su programa en la Cadena SER, La Ventana, que "aquí no solemos hacerle mucho caso, ya lo sé". "Pero, a veces, incluso sabiendo eso, que es un poco trampa, no está mal recoger y comentar algo de lo que haya hecho", ha justificado.

El periodista ha detallado que la noticia del día es "la denuncia de dos mujeres por agresión sexual contra Julio Iglesias". "Es un asunto muy serio. Es, además, el fruto de una investigación periodística de tres años. La Fiscalía ya está investigando esas denuncias", ha contado.

Francino ha señalado que, en el momento en el que elDiario.es ha publicado la exclusiva, con testimonios "muy tremendos de las propias mujeres", ha habido reacciones. "Insisto que el tema es muy grave y ahí voy con Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué ha dicho?", ha cuestionado, antes de leer su tuit.

Así ha sido el mensaje de Ayuso en redes: "Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias".

"Bueno, empezando por lo último. Depende, ¿no? Julio Iglesias ha vendido más de 300 millones de discos, pero si ha sido, si se demuestra que ha sido un agresor sexual, pues igual hay que replantear alguna cosa. Digo yo, eh. ¿Qué pinta aquí lo de las mujeres de Irán y la ultraizquierda?", ha criticado Carles Francino.

El periodista ha razonado, según su punto de vista, cuál es la estrategia de Ayuso con su polémico mensaje sobre lo de Julio Iglesias:

  • "La estrategia es decirla bien gorda. Pero bien gorda".
  • "Insultar, a ser posible".
  • "Hacer el máximo ruido".
  • "Y mantener prietas las filas contra alguien. En este caso, contra los rojos".
Sergio Coto
Sergio Coto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 