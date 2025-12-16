Un experto en moda repara en un detalle de la cazadora de Sánchez: le sirve para echar la vista atrás y llegar a esta conclusión

El experto en moda Pedro Mansilla estuvo este lunes en El Intermedio para analizar las vestimentas que lucieron los dirigentes del PP y PSOE en Extremadura, María Guardiola y Miguel Ángel Gallardo respectivamente, junto a los líderes nacionales en los mítines de este pasado fin de semana previo a las elecciones autonómicas.

"Se quitan la corbata, se ponen unos jeans y se van al campo a saludar a gente que no habían visto hasta ese día. Todos se han quitado como mínimo diez años", comenzó diciendo el crítico.

Sobre los representantes socialistas aseguró que "además de sus jeens y su cinturón negro a la par, llevaban dos camisas, una blanca y otra azul, haciendo juego con esa especie de aire informal".

De Sánchez añadió que su cazadora tenía un color ante miel e hizo esta comparación: "Me recuerda al Partido Socialista de Felipe González cuando se iba al pueblo a conseguir votos. Fíjate en que parece que la moda cambia todas las temporadas y hay cosas que son invariables eternos".

El análisis de Guardiola y Feijóo

Durante su intervención también analizó a los dirigente 'populares': "Me parece que los dos llevan pantalones vaqueros. A Guardiola no le sientan demasiado bien, pero ella insiste en ponérselo. Feijóo, por su parte, estaba en esa combinación clásica para él que es llevar unos vaqueros azul o muy parecido con un jersey entre blanca y azul".

También se fijó en el logotipo asegurando que "es de una empresa española que es El pulpo verde" y añadió que se acordó "de la cantidad de pulpos verdes que están saliendo en España y que lo saben las mujeres del PSOE porque está toda España llena de pulpos verdes" y añadió que "ya saldrán los del PP que seguro que también tienen alguno escondido".

Respecto a ese detalle verde, apostilló que ese color está en la bandera y es un homenaje a la Orden de Alcántara. "Gallardo también tenía unos guiños verdes en su cazadora", remató.

Respecto a Guardiola, el experto en moda aseguró que se puso un jersey marrón que le remetió a la coincidencia de por qué Sánchez llevaba una cazadora marrón, pero un poco más ligera, probablemente porque ambos están pisando marrones. "El blanco, aunque es muy partidaria, lo he visto forzado. Tiene malos precedentes en el PP, pero remite a pureza, inocencia, nobleza, dulzura, limpieza de sangre e igual iría por ahí", sentenció.

Por último, sacó una última conclusión: "Es muy curioso que los cuatro coincidieron en ponerse unos pantalones vaqueros porque les hace ser más jóvenes y captar la mirada de los jóvenes, que al parecer es el voto más deseado en Extremadura porque amaga con votarlo todo a Vox".