El HuffPost
Santiago González, tecnólogo de alimentos, desmonta el gran mito del color del pollo: "El 75% de la población cree que la carne amarilla se ha criado en el exterior"
Santiago González, tecnólogo de alimentos, desmonta el gran mito del color del pollo: "El 75% de la población cree que la carne amarilla se ha criado en el exterior"

Una de las creencias más arraigadas en los consumidores. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Una persona, cortando un filete de pollo.
Una persona, cortando un filete de pollo.

Santiago González, graduado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y fundador de San Tierno, ha desmentido un mito sobre la carne de pollo que está muy arraigado en buena parte de los consumidores.

Según señala, el 75% de la población piensa erróneamente que el pollo de carne más amarilla se ha "criado en el exterior" y el de carne más blanca es "pollo criado en una nave". 

"¿Entonces cuál es la diferencia entre estos dos pollos?", pregunta antes de responder: "La diferencia fundamental es la alimentación". González apunta que el pollo amarillo "se alimenta con un pienso con mayor contenido en maíz, que es rico en carotenos y en santofilas, que son los principales responsables de la pigmentación amarilla de la carne". 

La clave: el cereal que comen

Mientras, el de carne más pálida se "alimenta de piensos con otros cereales como trigo, cebada, avena...": "Si quieres una gallina criada en libertad, fíjate muy bien en el etiquetado". 

"Otro de los grandes mitos de la carne de pollo es que la inyectan agua. Esto es mentira, y si lo hacen sería un fraude", avisa antes de admitir que mucha gente dice eso de: "Cuando cocino la carne de pollo suelta agua". 

"Es normal, es una carne magra y las fibras mosculares retienen agua. Es inevitable que suelte algo de agua cuando la cocinamos. Para evitarlo, sécala bien con un papel de cocina y no la laves", recomienda.

Lo que dice la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria

"¿Qué pasa con la pechuga marinada de compro? En los ingredientes no declaran un 100% de pollo. Obviamente: si está marinada tiene otros ingredientes que no son pollo", señala.

Y sigue desmontando mitos: "También he oído alguna vez que la carne de pollo está hormonada. Eso es falso. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) prohíbe explícitamente hormonar a los animales para aumentar si ganancia muscular, mientras que otros organismos como la FDA de EEUU sí que permiten el uso de hormonas en determinados animales".

González se refiere también a "las carnes separadas mecánimamente": "Esto es que la carne que está pegada al hueso y que es más difícil de extraer se mete en máquinas que ejercen una presión y por un lado separan el hueso y por otro la carne. ¿Es mala esta carne? No. ¿Para qué se suele utilizar? Para la elaboración de salchichas, nuggets de pollo...".

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
