Santiago Segura sale al paso, se disculpa y matiza lo que dijo de las mujeres trans: "Me equivoqué, pero enormemente"

El director y actor Santiago Segura ha pedido disculpas y ha matizado sus declaraciones sobre las mujeres trans hace apenas unos días durante la entrevista en La Script, un podcast conducido por la periodista especializada María Guerra, que generaron mucha polémica y por ello ha salido al paso.

En la citada entrevista dijo lo siguiente: "Las trans no han tenido nunca ningún problema. De repente sacan una ley trans muy agresiva en la que hay gente que, cuando hablo con un amigo, me dice: Tío, no seas facha. Va un señor con barba a la comisaría, dice que se siente mujer y le den un carnet, dicen 'es que es fraude de ley', pero no tienen que hacerle una ley".

Además, también criticó la ley del 'sí es sí', la cual describió como "mítica" y "muy buena", sin embargo, añadió: "Pero si hay 1.000 violadores en la calle y dices que es porque los jueces son fascistas... No todos lo son y no puedes salir y decir que es una ley muy buena, pero que tiene agujeros importantes y que se va a hacer una reforma".

Ahora matiza lo que dijo

Segura ha contestado a un tuit en el que un usuario critica concretamente la frase en la que dice que las mujeres trans "no tienen ningún problema en España", y ha reiterado, nuevamente, sus disculpas más sinceras.

"Me equivoqué, pero enormemente. Las mujeres trans han sido marginadas, maltratadas y perseguidas en España", ha comenzado afirmando. Después matiza qué ha querido decir realmente: "Lo que quise decir era que, en el momento que se aprobó la ley, las mujeres trans en España estaban ya integradas en la sociedad".

"Y quitando energúmenos o gente intolerante (que también los hay), tenían el respeto de la población, no como en Rusia o en países donde gobiernan ayatolás", ha añadido.

Y ha concluido diciendo que "he pedido ya disculpas, pero las reitero; apoyo incondicionalmente a las personas trans".