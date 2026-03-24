La respuesta de Irene Montero a Santiago Segura, que dice que "las trans en España no han tenido nunca ningún problema"

Santiago Segura ha dado unas declaraciones que han causado cierto revuelo en redes sociales. Durante su entrevista en La Script, conducida por la periodista especializada María Guerra, habló sobre Torrente Presidente y toda la polémica que ha generado por su sátira política.

Ha hablado desde cómo son los votantes de Vox hasta de cuánto se refleja la realidad en la película, pasando por la representación que han tenido las mujeres durante toda la saga. Además, ha llamado la atención su queja sobre la ley trans. "Es muy agresiva. Va un señor con barba a la comisaría, dice que se siente mujer y le den un carnet, dicen 'es que es fraude de ley', pero no tienen que hacerle una ley", ha expresado.

"La ley del 'sí es sí' es mítica, muy buena, pero si hay 1.000 violadores en la calle y dices que es porque los jueces son fascistas... No todos lo son y no puedes salir y decir que es una ley muy buena, pero que tiene agujeros importantes y que se va a hacer una reforma", ha añadido. Entonces, el director se ha hecho una pregunta: "¿Por qué no son más sinceros los políticos?".

Ha rematado advirtiendo que "nos engañan, nos mienten, se ríen de nosotros y te quedas así". También ha hablado sobre la actriz Bibiana Fernández: "Es una mujer, se lo ha ganado. Tiene disforia de género, va, se hormona, tiene su carnet de identidad. Yo me casaría con ella".

"Las trans no han tenido ningún problema"

Para Segura, en España "las trans no han tenido nunca ningún problema". "De repente sacan una ley trans muy agresiva en la que hay gente que, cuando hablo con un amigo, me dicen: Tío, no seas facha", ha relatado.

En este sentido, la política y exministra de Igualdad, Irene Montero, no ha dudado en responder a estas palabras a través de su perfil oficial de X (la red social de Elon Musk): "Este es justo el tipo de comentarios de ridiculización y odio que abonan el terreno para que luego diez tíos le den una paliza a una mujer trans que le deja secuelas de por vida, o se asesine a un chico al grito de maricón".

"Esto no es libertad de expresión, es odio", ha opinado Montero, que ha recibido, por el momento, más de 220.000 visitas y más de 5.000 'me gusta' (y subiendo).