Se encuentra con una chica por la calle, la confunde con una amiga y el desenlace es de película de comedia

La usuaria de la red social X (antes Twitter) @unaspirina_ ha vivido una de esas situaciones que se necesitan contar como una graciosa anécdota. Casualidades que acaban en carcajadas cuando se recuerdan.

La joven iba caminando por la calle cuando se ha encontrado con una chica a quien confundió con una amiga, pero atención a lo que cuenta después. "Acabo de saludar a una chavala por la calle porque la he confundido con una amiga, nos hemos puesto a hablar como si nos conociésemos de hace un montón", relata en un tuit.

"Y al rato de hablar nos hemos dado cuenta de que no nos conocíamos de nada, pero nos hemos dado los Instagram y ahora somos amigas", ha desvelado como desenlace curioso de su anécdota, que ha acumulado casi 100.000 reproducciones en X y más de 8.000 'me gusta' en menos de 24 horas (y subiendo).

Ha generado también muchísimas reacciones. La usuaria @purivicente ha respondido al instante desvelando que de esa forma es como conoció antaño a una de sus mejores amigas. "Y a mí esas cosas solo me han pasado en los baños de las discotecas", ha confesado @atrs94.

De esta historia han surgido otras, como la de @Saioakidrauhl: "Una vez una chica me paró en las fiestas de un pueblo para decirme que me conocía porque era amiga de una amiga suya, sabía que no era yo, pero la chica insistió tanto que cuando me dijo que le había enviado una foto conmigo le pedí que me la enseñase, tremendo parecido".