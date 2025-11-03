Se enfadan tras entrar en un Zara de Suecia que estaba cerrando: se meten con la empleada y el karma es instantáneo

El creador de contenido @vcalab, que cuenta con más de 100.000 seguidores en TikTok, ha publicado un vídeo contando una mala experiencia con unos clientes en la tienda de ropa en la que trabaja. Una situación que se vive día sí y día también, especialmente en los empleos en los que se está de cara al público, como la hostelería, así como también pasa al revés.

"Os lo voy a contar porque bajo mi punto de vista es bastante mal educado", ha mencionado al principio del vídeo, que ha acumulado 8.000 'me gusta'. Todo empezó a dos minutos de las 21:00 horas, que es la habitual hora de cierre de la tienda. De hecho, los dependientes y dependientas ya estaban limpiando el local porque no quedaba nadie dentro.

Justo a esa hora entraron dos clientes y una de sus compañeras les avisó de que estaban cerrando, pero como todavía no eran las nueve en punto entraron igualmente sin problema. "Los dos eran hispanohablantes, y se ve que no contaban con que había alguien que entendía español (trabaja en Suecia)", ha matizado.

Pensando que nadie hablaba español, empezaron a soltar comentarios como "madre mía, vaya servicio, ¿no? Que te avisan que están cerrando". El otro cliente, el hombre, que no tenía otra cosa que hacer, le respondió que no se preocupara, que "ahora me pruebo yo cinco camisetas y me tendrán que esperar para cerrar, tanta prisa que tiene".

Al escuchar esos comentarios, @vcalab empezó a limpiar cerca de ellos y así poder escuchar todos los comentarios que hacían. "No contaban con que el probador estaba ya cerrado, a ellos lo que les molestó es que mi compañera les dijera que estamos cerrando", ha matizado respecto a su comentario sobre que no les importa que hayan entrado.

"Yo no entiendo a la gente, es la típica gente que luego te dice que ellos te pagan el sueldo, y vuelvo a decir que yo nunca voy a decir nada a este tipo de gente, pero del camino del probador todo era mierda (comentarios despectivos), típica gente que nunca ha trabajado de cara al público", ha relatado.

"Dejamos ver la educación que tenía este tipo de gente"

Fue justo cuando estaban saliendo que @vcalab reveló a los clientes que él les había entendido todo este tiempo. "Hasta luego, feliz noche", les dijo, dejando a los dos realmente sorprendidos.

"En ese momento ella se quedó parada, me miró a la cara y se quedó calla. Él sí se giró con el rabo entre las piernas y me dijo 'hasta luego'", ha revelado. "A las nueve menos uno tú vas a entrar, pero a las nueve no te dejo entrar.