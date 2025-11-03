Un experto explica el motivo por el que en el País Vasco los salarios son más altos que en el resto de España

Un experto de Jobstice (@jobstice), una plataforma que tiene como objetivo combatir las situaciones de abuso, precariedad laboral y explotación que se viven diariamente en los entornos laborales españoles, ha subido un vídeo a TikTok explicando cuál es el motivo por el que en el País Vasco los salarios son más altos que en el resto de España.

"Vamos a hablar de la abismal diferencia de salarios que hay en España. Se puede apreciar perfectamente en este mapa, donde parece que el país está dividido en dos", ha comenzado, enseñando un mapa salarial en el que se puede ver la parte sur de España completamente en rojo mientras que los datos más favorables, en azul, se los lleva Euskadi.

"Mientras que en Andalucía la mayoría cobra cerca de 18.000 euros al año, en Euskadi se sitúa en torno a los 25.000 euros. Euskadi tiene los salarios más altos de toda España", ha asegurado el especialista.

"¿Y a qué se debe esto? Pues a que de todas las huelgas que se realizan anualmente en España, la mitad se producen en Euskadi", ha explicado el experto en condiciones laborales.

"En 2022 se registraron 679 huelgas en España, de las cuales 342 fueron en Euskadi. Por lo que ese año, más de la mitad de las huelgas del país se realizaron en Euskadi", ha comentado el creador de contenido.

"Y esto tiene mucho más mérito cuando te das cuenta de que España tiene 49 millones de habitantes. Euskadi cuenta con algo más de 2.200.000 habitantes, lo que representa el 4,6% de la población de España. Por lo que el 4,6% de la población es responsable del 50% de las huelgas del país", ha afirmado el experto.

"Trabajadores de Euskadi, desde Madrid os digo, zorionak (gracias). Por eso tienen los salarios más altos de España, porque han mantenido el espíritu combativo de protesta en las calles", ha manifestado el portavoz de Jobstice en la red social.

"Que es como se han conseguido y como se mantienen todos los derechos con los que contamos. Si queremos que aumenten los salarios en el resto de España, hay que volver a los orígenes", ha concluido el comunicador.

Sin embargo, en la sección de comentarios los ususarios también han sacado algunos temas más a debate: "¿Será por el tipo de trabajo que se realiza? ¿No será que el convenio de la metalurgia está mejor que el del campo?".

"En San Sebastián por seis cañas y 12 croquetas me clavaron 80 euros. Cómo no va ganar un camarero por ejemplo allí 2.500 euros, ¡e imagínate lo que gana el dueño!", ha apuntado también otro usuario.