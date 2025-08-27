Se muda a Italia y lo que dice que hacen en las gasolineras provocaría un enorme debate en España

El creador digital @anzonigarciaa hace ya un mes que se mudó a Italia y en ese tiempo ha sacado varias opiniones de algunos aspectos relacionados con la forma de vida allí, pero si hay algo que le ha sorprendido verdaderamente han sido las gasolineras.

Su forma de operar allí en las gasolineras sería todo un objeto de debate en España. "Te cobran 20 céntimos más por litro si te echan ellos (la gasolina), pero si te sirves tú solo no. Si viene un chico que está en la gasolinera y te echa, 20 centimazos más por litro... Una locura, la verdad", ha revelado.

Otras cuestiones que le han sorprendido han sido las playas privadas, aunque no se hace en todas las disponibles: "Tienes que pagar si quieres utilizar las hamacas o las sombrillas y no puedes poner tu propia toalla". También ha notado que en las playas han instalado espigones artificiales para "parar las olas del mar".

Por otro lado, se ha fijado en que hay muchísima cantidad de personas que fuma. "Todo el mundo fuma, y además de todo: tabaco, ICOS, de todo", ha expresado.

No podía faltar la gran cultura de la pasta italiana. "Aquí todo el mundo come pasta para todo: para comer, para cenar, es que les falta desayunarla", ha comentado con ironía.

En cuanto a reacciones, ha llamado más la atención lo de las playas privadas y los espigones artificiales: "Están también en muchas playas de España. Primera de todas, las de Barcelona. Son bien visibles en Google Maps".