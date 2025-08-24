Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
A un paso de España los turistas huyen de las playas por los desorbitantes precios de las sombrillas y tumbonas
Los precios y el calor empujan a turistas a lugares más frescos.

Sandra Hernández Jiménez
Una silla y una sombrilla de playa.dpa/picture alliance via Getty Images

En España, cuando aprieta el calor muchos buscan alivio en la costa, donde la playa sigue siendo el refugio habitual para refrescarse, pasar el día en familia y escapar del asfalto urbano. Pero esa opción no es igual de accesible para todos los europeos: en países como Italia buena parte del litoral está privatizado, por lo que acceder a una franja de arena con servicios a menudo implica alquilar sombrillas y tumbonas a precios elevados.

Según el Observatorio de las asociaciones de gestores de las playas Assobalneari-Confcommercio, julio registró una caída aproximada del 15% en la afluencia de visitantes respecto al mismo mes del año anterior, un retroceso atribuido en gran medida al encarecimiento de los servicios en las playas italianas y al fatigante calor que empuja a la gente hacia lugares más frescos.

La privatización de gran parte del litoral agrava la sensación de inaccesibilidad: casi la mitad de las playas italianas están explotadas por concesionarios que obligan al usuario a alquilar tumbonas y sombrillas. Este modelo cuesta una media de 150 euros por familia, según el último informe de Altroconsumo, donde además se establece que el precio medio de una sombrilla y dos tumbonas los fines de semana oscila entre 32 y 35 euros al día. 

De playa a montaña

Todo ello contribuye a que pasar un día en la playa sea un gasto considerable para muchas familias que igual antes se lo podían permitir y ahora comienzan a no poder. Un análisis de 213 balnearios de la costa italiana que publica Altroconsumo de forma anual muestra un incremento medio del 5% en el precio respecto a 2024 y un encarecimiento acumulado del 17% desde 2021.

Como consecuencia, muchas familias están renunciando a la costa y optando por los destinos de montaña. El informe "Vacaciones de verano de los italianos en la montaña" publicado por el diario Il Sole-24 Ore estima un crecimiento significativo en las pernoctaciones y visitas, con más de 6,8 millones, lo que se traduce en un 4,8% más que en el verano de 2024. Hoteles y alojamientos en zonas como Cortina, Rocca Pietore y los Dolomitas describen una temporada muy buena.

Villa Sbertoli en la Toscana (Italia).Getty Images/iStockphoto

El cambio de tendencia se aprecia también por regiones: en Emilia-Romaña y en la Toscana se han registrado descensos en la llegada de visitantes y en las pernoctaciones en algunos meses del verano, y en Lacio las playas cierran la semana vacías salvo algunos picos del fin de semana, con localidades como Tarquinia, Santa Severa y Santa Marinella mostrando señales preocupantes para los comerciantes locales.

Además del coste directo de la playa, los turistas se refieren al aumento de los gastos en transporte y restauración como factores que les empujan a buscar alternativas más económicas. Si la tendencia se consolida, este verano podría quedar marcado como el punto de inflexión en el que una parte del turismo italiano volvió a mirar hacia el interior del país para huir tanto del calor como de los altos precios de la sombrilla en la playa. 

