Sevilla, septiembre, 37 grados: lo que acaba de ver en un supermercado es de juzgado de guardia

Es septiembre, pero en Sevilla los termómetros no bajan de los 37 grados, los aparatos de aire acondicionado no se han apagado pese a que el otoño llama a la puerta y la gente tira todavía de abanico para refrescarse como si fuera agosto. Y no es casualidad, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ya había avanzado esta semana que la próxima estación será anómala en cuanto a las temperaturas, como continuación de un sudoroso verano.

Lo que ningún organismo -ni la propia AEMET- habría sido capaz de adivinar es lo que le ha pasado a un sevillano que, buscando un refugio climático en la capital hispalense se metió en un supermercado y, para sorpresa de algunos, se topó con una nevera en la que, junto a tartas y postres frescos, también estaban varios roscones de Reyes. Un hallazgo tan surrealista que parecía una broma y que él resumió en X con un lacónico “No me lo puedo creer”, acompañado de la foto que ya es viral: Navidad en pleno bochorno.

Sin embargo, lo que llamó tanto la atención de los usuarios de la red social de Elon Musk no fue tanto el desajuste del calendario como la etiqueta del precio del roscón de Reyes: 3,95 euros por cada una de las roscas. "Oye pues está cojonudo de precio", señala uno de los comentarios más aplaudidos. Porque España es así: da igual que estés sudando o en chanclas en septiembre, si el roscón es barato, ya hay excusa para meterlo en el carrito.

Aunque parezca mentira, lo del roscón de Reyes de este supermercado no era una rareza. En otros establecimientos también han empezado a aparecer los clásicos navideños: una usuaria compartió una imagen de varias cajas con polvorones a granel y otro mostró una estantería repleta de tabletas de turrones Suchard. Vamos, que en septiembre ya puedes comprar medio menú de Nochebuena mientras sigues sudando la gota gorda.

Aunque parezca mentira, lo de los roscones de Reyes de Sevilla no es un caso aislado. En Vigo, la ciudad que presume de ser la capital mundial de la Navidad, el alumbrado ya se empezó a instalar en julio, cuando el resto de España aún estaba buscando chiringuito. Y la lotería de Navidad lleva años poniéndose a la venta en pleno verano. El resultado es el mismo: cada año la fiesta se adelanta unas cuantas casillas y lo que antes arrancaba en diciembre ya se nos planta en pleno septiembre.

Todo esto ocurre, además, en un contexto que no acompaña precisamente a los dulces de invierno. La Agencia Estatal de Meteorología ha confirmado que el verano de 2025 ha sido el más caluroso de la serie histórica en España, con una ola que se prolongó 16 días en agosto. Y las previsiones para el otoño tampoco dan respiro: temperaturas por encima de lo normal en prácticamente todo el país.

Así que aquí estamos: roscones en Sevilla con 37 grados, polvorones y turrones en septiembre, luces en Vigo desde julio y la lotería estrenándose en bañador. Si alguien encuentra el calendario, que lo devuelva, porque lo hemos perdido.