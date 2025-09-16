La AEMET alerta de un otoño anómalo en temperaturas como continuación del sudoroso verano histórico

Vista de un termómetro que marca 46 grados en Madrid, durante la ola de calor de agosto de 2025

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha confirmado que el verano de 2025 ha sido el más caluroso de toda la serie histórica en España. A ello contribuyó de forma decisiva la ola de calor de 16 días de duración que tuvo lugar en el mes de agosto.

En ese sentido, la AEMET ha destacado en su cuenta oficial en la red social X (anteriormente conocida como Twitter) que durante este verano "uno de cada tres días hemos estado bajo ola de calor".

Y no hay buenas noticias. Pese a que el verano meteorológico ha llegado a su fin, el otoño apunta a ser anómalo en cuanto a temperaturas, lo que se traducirá en que hará más calor de lo habitual para esta época del año.

En concreto, en la predicción estacional de la AEMET se señala que "para septiembre-octubre-noviembre de 2025 hay una gran probabilidad de que la temperatura media se encuentre en el tercil cálido en toda España".

Según ha detallado la Agencia Estatal de Meteorología, esta anomalía de temperaturas durante el otoño meteorológico se sentirá "de manera más acusada en el norte, este peninsular y Baleares".

Otoño seco en el oeste peninsular y en Canarias

Tampoco hay noticias positivas en cuanto a las precipitaciones, ya que la predicción del organismo apunta a que será un otoño seco tanto en el oeste de la península como en el archipiélago canario.

La AEMET indica que "para septiembre-octubre-noviembre de 2025 hay una gran probabilidad de que la precipitación acumulada se encuentre en el tercil seco en el oeste peninsular y Canarias. En el resto de España la probabilidad de los terciles para la precipitación acumulada es la climatológica (es decir, la habitual para esta época del año)".

En relación a esta predicción estacional, desde el organismo explican que la misma se efectúa "por consenso utilizando diversos modelos" y "se realiza mensualmente para los tres meses siguientes".