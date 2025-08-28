Solo faltaba ella: Raducanu se sincera y habla en estos términos del corte de pelo de Alcaraz

El corte de pelo de Carlos Alcaraz sigue dando tanto que hablar o más que sus primeros partidos sobre la pista del US Open. Aunque el murciano ha arrasado esta noche al italiano Mattia Bellucci (6-, 6-0 y 6-3) en la segunda ronda del último Grand Slam de la temporada, los ojos estaban puestos en la reacción que iba a tener la tenista Emma Raducanu a su corte de pelo.

La británica, con la que hizo pareja Alcaraz en el formato mixto del US Open generando una repercusión casi sin precedentes para este tipo de torneos, ganó a la polaca Janice Tjen (6-2, 6-1) e, indudablemente, fue preguntada por el cambio de look de Alcaraz en rueda de prensa.

Ella elogió al murciano por la forma en la que ha afrontado el error que tuvo su hermano con la maquinilla y que le obligó a raparse: "Creo que lo lleva con confianza, que le queda bien y simplemente lo está asumiendo. Al final si te adueñas de un corte de pelo así puede funcionar".

"Creo que es verdad que hay opiniones divididas, pero haga lo que haga no le va a afectar a su rendimiento en pista. Me alegra verlo divirtiéndose con lo que sea", añadió la tenista de 22 años.

Además, también fue preguntada por las palabras de Frances Tiafoe, que dejó una de las reacciones más llamativas al quedarse boquiabierto al ver a Alcaraz. "Es horrible. Definitivamente, es terrible. Es mi chico y es gracioso, pero lo miré y le dije que suponía que sería aerodinámico, mientras Juan Carlos Ferrero se partía de risa", afirmó el estadounidense en una comparecencia ante los medios.

Sobre estas palabras, Raducanu comentó que "fue duro con él" e insistió en que "la clave es que lo haga con confianza y lo asuma como propio, algo que parece que lo está consiguiendo". "Diría que le apoyo y puede ser muy rápido", remató la tenista británica.