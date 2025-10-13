Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Sube una foto de los precios de los pisos de alquiler en el centro de Soria: para quedarse tiritando
en directo
Trump culmina la cumbre de Egipto con una firma y un baño de masas por su plan de paz para Gaza
Virales

Virales

Sube una foto de los precios de los pisos de alquiler en el centro de Soria: para quedarse tiritando

Se están acabando las excusas.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
Tuit de @RuralxData@RuralxData

Lejos de enmendarse, la inmensa crisis de vivienda que se vive en España parece que cada vez es un problema más acentuado. Con los alquileres por las nubes desde hace ya tiempo en las principales capitales del país, donde cada día se ven innumerables ejemplos de la desesperante situación, la emergencia habitacional ha llegado también a la "España vaciada".

Y es que esta vez la ciudad protagonista que hace saltar las alarmas por los precios de los alquileres no es Madrid ni Barcelona. Ni siquiera Valencia o Málaga. Sino que es Soria, un lugar donde muchos imaginan que aún se puede alquilar a precios adsequibles. Pues ya no.

"-Es que sois unos niños pijos y queréis vivir en el centro de la capital. -Disclaimer: es Soria", ha publicado el usuario @RuralxData a través de su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter.

Acto seguido, el tuitero ha compartido una captura de pantalla del portal inmobiliario Idealista donde se puede ver un mapa con los precios actuales de los alquileres en Soria, acompañándolo de este comentario que ha hecho reír (y llorar) a media comunidad tuitera.

En la captura puede verse que los precios se mueven entre los 650 y los 1.400 euros mensuales, cifras que han dejado a muchos usuarios con la boca abierta y han hecho que la publicación supere las 400.000 visualizaciones y los más de 8.000 'me gustas' en tan solo unas horas.

"Es que querer vivir en el centro de Soria, hay pueblos a 70 kilómetros que están muy bien"; "Lo gracioso es que luego los alcaldes se quejan de que no vengan jovenes a esas capitales que están en riesgo de despoblación"; "Es que Soria es la nueva Malasaña, que no os enteráis", han comentado algunos usuarios.

El tuit ha abierto un debate sobre cómo la crisis del alquiler ha dejado de ser un problema exclusivo de las grandes ciudades. Incluso en lugares donde la densidad de población es baja, los precios se disparan por la falta de oferta, cosa que dificulta cada vez más el acceso a la vivienda.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 