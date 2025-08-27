Compara lo que costaba el alquiler del mismo piso en Madrid hace 5 años y la diferencia es para echarse a llorar

El tuitero Pedro Insua (@PedroInsua1) ha subido una imagen a su cuenta de X enseñando cuánto cuesta actualmente el alquiler de un piso en Madrid que hace cinco años le costaba 1.200 euros.

"Hace 5 años ese mismo piso, de tres habitaciones, costaba 1200€ de alquiler. Ahora 2300€", ha asegurado el usuario, poniendo de manifiesto la tremenda crisis de vivienda por la que pasa España.

"Yo, sin embargo (y como yo, supongo, muchos españoles), gano lo mismo, pero con menos poder adquisitivo, por la inflación. Lo de la vivienda en Madrid es ya utópico (más bien, distópico)", ha concluido Pedro.

"El otro día me salió mi piso antiguo de alquiler en Madrid (Aluche) en Idealista: de 700€ ha pasado a 1400, un 3° sin ascensor, a 10 min del metro y a 40 min del centro, más antiguo que Heidi y peor conservado que un zapato en el fondo del pacífico", ha apuntado otro tuitero, con una experiencia similar.

"La población de la Comunidad de Madrid ha crecido en los últimos 5 años en unos 500.000 habitantes y solo se han construido unas 45.000 viviendas nuevas en ese mismo periodo", ha comentado un tuitero, buscando razones.

"Ya que no se construye vivienda nueva suficiente, hay que deslocalizar la demanda, incentivando a las empresas a otorgar 100% teletrabajo a aquellas personas que vayan a vivir a zonas despobladas o baja densidad de población. Si no se mueve la oferta hay que mover la demanda", ha propuesto otro usuario.

"Y en Madrid aún pueden tener esa famosa opción de alquilar, a dos horas de la capital a costa de tu salud. Pero mira en las islas, esa opción no existe, y ya faltan muchos trabajadores que simplemente no pueden trabajar porque no tienen para vivir. En mi gremio en Lanzarote no hay pisos...", ha señalado un usuario canario.

"Supongo que el plan es que la gente no tenga nada y sea feliz"; "¿¿¿Un alquiler de 2.300€/800€ por UNA habitación?????? Claro que sí guapi, toma TODO mi dinero", han comentado otros, intentando tomárselo con humor.