Busca un nuevo piso en Madrid tras 10 años de alquiler y su reacción es la de muchos: "Es IMPOSIBLE"

Independizarse es cada vez más complicado en las grandes ciudades de España. Con los precios de la vivienda por las nubes y los alquileres desorbitados, poder salir de casa es una tarea imposible para miles y miles de jóvenes españoles.

Una situación con la que se ha encontrado la usuaria de la red social @MariaCarbajo tras tener que dejar su alquiler en Madrid e irse del piso en el que ha vivido durante los últimos 10 años.

"Después de 10 años en mi piso de alquiler, tengo que irme porque la casera se muda aquí. Por necesidad económica", ha señalado en la primera parte del mensaje, antes de entrar en detalle de la situación que se ha encontrado fuera.

"¿Y qué hago yo a mis casi 38? Irme con mamá. Porque es IMPOSIBLE alquilar sola en Madrid. Salvo que destines el 90% de tu sueldo al piso y comas arroz y YA", ha destacado en el tuit.

La protagonista ha comparado lo que estaba pagando hasta ahora. "Voy a hablar de cifras porque así es claro todo. Yo pago 760 por un piso en Guindalera lo cual ya de por sí es irreal porque es el mejor barrio del universo. Dos habitaciones, 60 metros. Unicornio, porque ya en 2015 cuando entré, se pedían 1.000 por pisos similares", ha relatado.

Pero ahora que tiene buscar un nuevo piso, ha querido compartir lo que estaba viendo en las páginas y aplicaciones de alquileres de viviendas en la capital. "Ahora que tengo que irme y ando mirando, me encuentro con que piden no menos de 800 euros por estudios donde puedes hacerte el café sin levantarte de la cama", ha razonado.

"No soy idiota, no estoy pensando en encontrar algo como lo que tengo porque los seres mitológicos no existen, pero vamos a ver si no nos flipamos. Y no me habléis de que cada uno con sus propiedades hace lo que quiere y bla bla porque MATO. Hay cosas que son una vergüenza. Fin", ha sentenciado, en un hilo que suma más de 6.000 me gusta.

No soy idiota, no estoy pensando en encontrar algo como lo que tengo porque los seres mitológicos no existen, pero vamos a ver si no nos flipamos. Y no me habléis de que cada uno con sus propiedades hace lo que quiere y bla bla porque MATO. Hay cosas que son una vergüenza. Fin. pic.twitter.com/5KyauMVZwy — Carba (@MariaCarbajo) August 13, 2025