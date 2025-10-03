Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Tarda solo un minuto en desmontar una de las principales críticas a los manifestantes propalestina
Fragmento del vídeo de @carmenrogo10@carmenrogo10

Con todas las miradas puestas en las manifestaciones sociales que está habiendo en todos los rincones de España a causa de la situación que está sufriendo Palestina, los detractores tampoco se han quedado callados.

Por este motivo, la tuitera Carmen Romero (@carmenrogo10) ha subido un vídeo a su cuenta de X con el que en un solo minuto le ha bastado para tumbar una de las principales críticas contra los manifestantes propalestinos en España.

"Cuando te digan 'por qué te manifiestas por Palestina si en España también hay problemas', contéstales. El falso dilema: mi respuesta en 1 minuto:", ha tuiteado la usuaria, justo antes de adjuntar el vídeo.

"Para los que dicen: 'Es que estáis defendiendo a los palestinos mientras España se va a la mierda'. O lo de: 'Primero los españoles y después los de fuera'. A ver, máquina, eso se llama falacia del falso dilema", ha comenzado diciendo la tuitera.

"Os explico más fácil: que todo parezca que es blanco o negro y que solo te importe una cosa u otra, cuando nos importan las dos. Solo lo que va de mes, la misma gente que denunciamos el genocidio en Palestina, también hemos denunciado, por ejemplo, la situación extrema de la sanidad pública, entregando más de 60.000 firmas", ha relatado Romero.

"La situación de la dependencia, que es que nuestros mayores, nuestros abuelos y nuestras abuelas se están muriendo sin que les atiendan después de haber trabajado toda la vida. La situación de la educación pública, porque no paran de privatizar y los hijos de los currantes cada vez lo tienen más chungo", ha apuntado la usuaria.

"La vivienda, que el PSOE va de que es muy de izquierdas, que es muy de izquierdas, y lo único que ha hecho es dar bonos sociales para que tu casero encima te suba al alquiler y ese dinero sea una transferencia directa al bolsillo del rentista", ha censurado Carmen.

"Lo que pasa es que los que van por ahí diciendo que o blanco o negro, los que usan la bandera de España para dividir, no están en ningún otro sitio que no sea mirando por los intereses de unos poquitos. Nos llaman gentuza a quienes sabemos que los derechos de la gente trabajadora solo se han conseguido alzando la voz, quejándose", ha asegurado la tuitera en tono crítico.

"La única manifestación que ellos hacen es contra el gobierno de Sánchez. A mí me parece muy bien, pero está vacía de contenido ideológico para mejorar la vida de la gente y cargada de odio y de contenido ideológico únicamente para llegar al gobierno y después no hacer nada. A ver si así os queda claro. Hasta luego", ha concluido la usuaria.

