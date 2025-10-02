Los estudiantes de toda España se manifiestan por Palestina: "¡No es una guerra, es un genocidio!"

Estudiantes de enseñanza secundaria y universitaria se manifiestan desde las 12.00 horas de este jueves 2 de octubre en Madrid a favor del pueblo palestino, a iniciativa del Sindicato de Estudiantes que ha convocado una huelga general estudiantil que lleva por lema: ¡Paremos el genocidio, huelga general!.

La marcha, una de las organizadas en distintas ciudades de toda España, ha comenzado pasadas las 12:00 en la calle Atocha, cerca de la estación de metro Estación del Arte con gritos de "¡No es una guerra, es un genocidio!" y "¡Desde el río, hasta el mar, Palestina vencerá!".

Los participantes, enarbolando banderas de Palestina y carteles con la palabra 'Paz' y el lema 'El sionismo no pasará', han criticado también a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, con consignas como '¡Ayuso, sionista, estás en nuestra lista!' o '¡Ayuso, Almeida, iros a la mierda!'.

Movilizaciones en Barcelona

Unos 1.200 estudiantes, según la Guàrdia Urbana, convocados por el Sindicat d'Estudiants, se han manifestado este jueves desde la plaza Universitat de Barcelona en solidaridad con Palestina y "contra el genocidio sionista" y la interceptación de la Global Summud Flotilla.

Han iniciado la manifestación bajando por la calle Pelai dirigiéndose hacia la plaza Sant Jaume, al grito de 'No es una guerra, es un genocidio', '¿Dónde están? No se ven las sanciones a Israel' e 'Israel asesina, Europa patrocina'.

En declaraciones a los periodistas, la portavoz del Sindicat d'Estudiants, Lua Millet, ha lamentado la situación en Palestina y se ha solidarizado con la flotilla; ha defendido que el "camino para parar este genocidio es presionando a los gobiernos" y ha hecho un llamamiento a sindicatos y organizaciones a convocar una huelga general.

Algunas proclamas que han cantado eran 'Gaza, Gaza no estás sola', 'Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá', 'Hijo de puta, Donald Trump', 'Boicot Israel' y 'Free free Palestine'.

Los manifestantes llevaban pañuelos palestinos y banderas y una pancarta grande en la que se leía 'Ruptura de relaciones con Israel', así como otros carteles con frases como 'Paremos el genocidio contra el pueblo palestino' y 'Complicidad internacional suena a dinero comprado'.