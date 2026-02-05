Uclés confiesa la razón por la que se dirigió directamente a Ayuso en unos premios para hacerle una de las denuncias más aplaudidas

El escritor David Uclés está en boca de todos después de su polémica con Arturo Pérez-Reverte tras rechazar la asistencia a unas jornadas de la Guerra Civil, que organizaba en Sevilla el miembro de la RAE junto al periodista Jesús Vigorra.

Sin embargo, el pasado mes de diciembre y tras recibir el premio de la Cultura de los VIII Premios Influyentes, organizados por el periódico La Vanguardia, Uclés ya generó un gran revuelo al dirigirse a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que estaba presente en la entrega de galardones.

El andaluz le aseguró que le duele en el alma "contemplar los problemas a los que se enfrentan cada día la ciudadanía" como el hecho de alargar las listas de esperas para las operaciones, "en ocasiones a propósito para que los gestores privados se llenen el bolsillo a costra de nuestra salud".

Ahí fue cuando puso el foco en la vivienda: "También se suma la imposibilidad de tener una vivienda digna, véase mi caso, que pese a haber vendido 300.000 ejemplares, todavía no me puedo comprar una casa en Madrid que no sea un zulo sin ventana".

"Asimismo, al miedo a tener que viajar al extranjero, espero que no y que sea realismo mágico, para abortar", remató.

Habla de ello en su paso por 'La Revuelta'

Uclés fue uno de los invitados junto a Arturo Valls este miércoles a La Revuelta y recordó ese episodio con Ayuso. "Me dieron un premio y estaba delante ella a un metro porque era casi la que apadrinaba los premios y yo no podía no decirle nada acerca de su gestión, ojo, no sobre ella directamente", aseguró en el programa de TVE.

"Aproveché el discurso para hablarle de la sanidad pública, de los fondos buitres, de la incapacidad de nuestra generación y de otras generaciones de tener un piso a su nombre y demás. Eso me repercutió luego de forma muy negativa porque hubo mucho hate. No gustó tampoco", subrayó el escritor.

El autor de La península de las casas vacías insistió en que le tenía que decir algo: "La tenía ahí delante y no le iba a decir nada a la criatura. Entonces le dije que no me podía comprar un piso en el centro, que no fuera un churro de piso, con lo que había ganado yo, que había ganado mucho y aún así no podía comprarlo. Ahora sí que puedo, pero en ese momento, haciendo cuentas, no".

Uclés apuntó que se quejó como "queja de una generación" al decir que "no podemos comprarnos un piso". Sin embargo, prosiguió, "la gente se lo tomó como que yo quería un piso y que no podía comprármelo".

"Yo no quiero piso porque yo soy nómada, me he mudado 40 veces en los últimos años. Tengo un piso de alquiler, pero que vivo con lo puesto casi", sentenció en La Revuelta, añadiendo que es un problema que va "más allá de lo que tú pienses porque afecta a todo el mundo".

Broncano apoya sus palabras

Broncano dio su opinión y apoyó las palabras de Uclés. También su caso y cómo cada vez que defiende el derecho a la vivienda para todo el mundo le acaban diciendo que él tiene varias.

"Es verdad que pasa que cuando lo decimos nos lo dicen. Yo comento esto muchas veces y la principal crítica es '¿pero este qué va a decir si este tiene dos casas?'. Precisamente porque yo tenga esa suerte no voy a dejar de hablar de un problema que afecta a todo el mundo", contó.

Uclés remató que, al tener la suerte de "tener voz", quiere contarlo y ponerlo visible: "Yo creo que el problema sería lo contrario, que cuando a ti ya no te toca, dejarlo de decir".