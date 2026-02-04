Broncano le pregunta a David Uclés sobre el veto de Reverte en las jornadas de la Guerra Civil: difícil decir más con menos

Mucho se ha hablado estos días de la figura de David Uclés, ganador del Premio Nadal 2026. Todo comenzó después de que el escritor anunciara en Instagram que no acudiría a las ya aplazadas jornadas sobre la Guerra Civil, tituladas 1936: La guerra que perdimos, organizadas por Arturo Pérez-Reverte y el periodista Jesús Vigorra.

El motivo fue ideológico, no estaba de acuerdo con la también participación de figuras como el expresidente del Gobierno, José María Aznar, y de Iván Espinosa de los Monteros. El lío fue tal que hubo respuestas tanto de Reverte como de Vigorra y otras personalidades conocidas. Las redes sociales se decantaron de un bando y de otro.

"David Uclés no volverá aquí. Se ha desacreditado a sí mismo y no queremos que desacredite Letras en Sevilla con su presencia", pronunció Reverte en unas declaraciones en una rueda de prensa. También invitó a las jornadas a Pablo Iglesias, pero este lo rechazó de una forma tajante.

Uclés, en 'La Revuelta'

Tras realizar varias entrevistas en los medios de comunicación en plena polémica, ha sido el invitado de este miércoles a La Revuelta, programa de TVE presentado por David Broncano y que acaba de ser renovada por dos temporadas más.

Antes de entrar a plató, Broncano tiraba de ironía: "Puede venir porque no está José María Aznar hoy aquí". Hacía referencia a la disputa ideológica del jiennense con Aznar y uno de los motivos por los que se negó a participar en las jornadas de Reverte.

El escritor, con más de 300.000 copias vendidas de La península de las casas vacías, le ha regalado una boina de Navarra a Broncano, quien bromeaba también sobre el parecido físico que comparten.

También le ha regalado una vara de tres metros con historia. Le hicieron bajar de un tren porque no podía ir con una vara tan grande.

¿Invitado a 'El Hormiguero'?

Broncano le ha preguntado si le han invitado a El Hormiguero, de Pablo Motos, y ha respondido cristalino: "No me han llamado y no sé si me van a llamar ahora...". Broncano insistía en que "yo creo que ese camino sigue abierto".

"Bueno, no lo sé, depende del invitado de la semana. Si va Pérez-Reverte, no creo que me inviten a mí", ha añadido Uclés con cierta ironía, sabiendo que Reverte es un invitado muy querido en el programa de Motos.

Responde a la gran polémica

Preguntado por Broncano sobre la polémica con Reverte, Uclés ha relatado su punto de vista: "Me invitan a unas jornadas sobre la Guerra Civil y unas semanas antes nos pasan el cartel. Yo he escrito una novela de 15 años sobre la Guerra Civil intentando tener una visión objetiva".

"La sufrimos todos, pero no la perdimos todos. Cuando veo y eso y que en los invitados, como Aznar o Espinosa de los Monteros, yo hago un vídeo en mis redes diciendo que me bajo", ha afirmado. Además, ha comentado que no estaba cómodo.

"No puedes vetar a alguien que no quiere ir a un sitio. Es respuesta de niño chico: no voy a tu fiesta y dices 'vale, pues ya no te invito'", ha mencionado al respecto.

"Lo curioso es que el día anterior me había alabado por primera vez, que era un escritor muy bueno, muy listo, pero al día siguiente", ha rematado.

Al final, ha mirado a cámara y le ha enviado un mensaje: "Arturo, no te lo tomes personal, que no era por ti, era por mí. No eres tú, soy yo. No estaba cómodo, no tengo rencor. Espero que las jornadas estaban superbién".