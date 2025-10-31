Un alumno de 7 años se pasa el juego con su respuesta a esta pregunta en un examen: el profesor se lo tachó pero muchos aplauden su lógica

Pocas cosas hay que gusten más que una buena respuesta de un alumno a un profesor, sobre todo cuando se salen de los márgenes, van un poco más allá y dejan en evidencia al sistema.

En las últimas horas ha vuelto a circular por X un tuit de 2017 donde un alumno se pasa el juego con una lógica respuesta a un ejercicio de clase con tan solo 7 años. Es su propio padre el que comparte que el docente le ha tachado el ejercicio.

"Escribe con cifra los siguientes números", reza el enunciado en cuestión y al lado pone varios números en letra y un hueco para responde inmediatamente al lado. ¿Y qué hizo este alumno? Tirar de lógica.

¿Error del alumno o genialidad?

El estudiante se tomó de forma literal el enunciado y en como dice "los siguientes números" pues al lado del diez ha puesto en número un 11, al lado del 98 y 99, al lado del 81 un 82, al lado de 66 un 67 y, por último, al lado de un 30 un 31.

En la imagen que ha adjuntado el padre aparece un tachón del docente. "Aquí va un ejercicio de mates de mi hijo de 7 años. Yo creo que quien no lo ha entendido bien es el profe", decía entonces el padre de la criatura, que ahora tendrá unos 15 o 16 años.

El debate está servido, ¿quién tiene la razón el docente dando por mala la respuesta o el alumno que ha usado el ingenio para dar una respuesta totalmente inesperada y disruptiva?

"Lo cierto es que, a primera vista, el chico lo ha hecho mal porque no es lo que pide el profesor. Pero también es bien cierto que el chico sigue a la perfección lo que marca el enunciado. Mal no está. El enunciado más correcto sería 'escribe en cifra estos números'", dice uno.

Otro dice: "Pues está perfectamente interpretado. El que la ha cagado es el profe. Hubiera puesto un enunciado que no diera lugar a error. Y éste lo da". "Solo seguía la secuencia, no entendió el enunciado, pero no está mal", explica otro.