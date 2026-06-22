Un cocinero con una estrella Michelín responde a la polémica que ha surgido con los platos de Mercadona: "No me canso de insistir"

El cocinero Julen Bergantiños, que tiene una Estrella Michelín en su Restaurante Islares de Bilbao, ha respondido a un usuario que cargaba contra el supermercado Mercadona por ofrecer platos precocinados en sus establecimientos y, además, haber destinado un espacio en el que poder calentarlos y comerlos.

Fue el tuitero @CristianPoulsen, aficionado del exfutbolista del Sevilla, el que quiso criticar esta acción de Mercadona: "No les basta con controlar la cesta de la compra; ahora meten cristaleras, mesas y microondas para competir deslealmente con el pequeño hostelero y el autónomo de Sevilla".

"Un súper no es un bar. Destruyen el empleo de calidad de la restauración local para imponer un modelo de autoservicio deshumanizado. Frente al gigante monopolista, siempre con el negocio de toda la vida", reivindicó el tuitero en una publicación que ha tenido un gran revuelo en la red social de Elon Musk.

A esta polémica ha reaccionado Bergantiños defendiendo a Mercadona y siendo crítico con el propio mundo de la hostelería. "No me canso de insistir: Si el cliente prefiere ir a comer al Mercadona y no a nuestros restaurantes es porque nosotros no hemos sabido llegar a los clientes y los estamos perdiendo", ha comenzado diciendo.

El popular chef ha especificado que puede ser "por concepto, coste, servicio, lo que sea". "Todo en esta vida es negocio, todo (si no nadie trabajaría), y muchos hosteleros no hemos sabido ser empresarios. Punto, no tiene más", ha remarcado.

Las aclaraciones de Bergantiños

En respuestas a otros usuarios, Bergantiños ha insistido en que ve a "hosteleros quejándose de que Mercadona les quita el trabajo" y que, en su opinión, eso cree que es "echar balones fuera llorando".

"Es que no tiene nada que ver que Mercadona dé de comer (que lo hacen muchas empresas de quinta gama desde hace años) con la hostelería", ha vuelto a dejar claro.

Además, también ha sido crítico con el funcionamiento de "los bares y restaurantes que hacen 'eventos' o catering sin tener la 'llave' sanitaria que permite exportar el producto de su local".