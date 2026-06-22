25.000 plumas, 480.000 cristales y un velo de seis metros: los detalles del espectacular vestido de novia de Dua Lipa

No hay dos sin tres. Después de casarse por lo civil con un traje de Schiaparelli inspirado en Bianca Jagger y celebrar su preboda con un espectacular Bottega Veneta de piel, Dua Lipa desveló este fin de semana su secreto mejor guardado en las últimas semanas: el vestido de novia con el que se casó por todo lo alto en Sicilia con Callum Turner.

Finalmente no ha sido un vestido diseñado por Donatella Versace, que se encargó del minivestido para su despedida de soltera y a la que apuntaban todos los rumores, sino que la cantante ha lucido un imponente diseño de Matthieu Blazy para Chanel. Lipa es amiga de la firma francesa y ha participado en varias campañas para la marca, por lo que la elección tiene todo el sentido.

La intérprete de Houdini compartió a través de sus redes sociales varias fotografías del gran día en las que se podía ver tanto el vestido como el velo en detalle, y posteriormente Chanel ha compartido vídeos e imágenes del proceso, revelando algunos detalles sobre el delicado trabajo que ha requerido la prenda.

Se trata de un vestido de escote halter con la espalda al descubierto, totalmente decorada por cristales y abalorios, con un cola de dos metros rematada con espectaculares plumas. Las cifras son imponentes: 480.000 cristales y cuentas salpicados por todo el vestido que necesitaron más de 1.000 horas de trabajo para coserse a mano y 25.000 plumas. Todo elaborado en el atelier de la rue Cambon de París.

El velo que lució Dua Lipa, también decorado con plumas en la parte delantera, requirió una atención al detalle extrema por parte de las costureras. Elaborado en tul, tenía una longitud de seis metros e hicieron falta más de 3.000 horas de trabajo manual para terminarlo. Además de las plumas, el velo también estaba adornado con cristales y apliques de organza que daban un toque de fantasía al diseño.

Nada quedó al azar para el look de Dua Lipa en su gran día, y Chanel también elaboró para su gran boda siciliana unos tacones blancos satinados en colaboración con la firma de calzado Massaro, responsable de algunos de los diseños más icónicos de la marca francesa.

Después de su fastuosa boda en Sicilia, Dua Lipa y Callum Turner han estado estos días recorriendo el sur de Italia hasta llegar a Roma, disfrutando del turismo, la gastronomía o la playa.