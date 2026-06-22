'Universitarios católicos' pide rezar por "la conversión de Lamine Yamal" y las respuestas no son lo que esperan 

La cuenta de X Universitarios Católicos, con más de 130.000 seguidores en X, han publicado un mensaje donde dicen directamente: "Recemos por la conversión de Lamine Yamal".

Junto al texto, una imagen del jugador de la Selección Española arrodillado haciendo el gesto de agradecimiento a Alá tras marcar el primer gol frente a Arabia Saudí en un partido que acabó 4-0.

Este gesto de Lamine Yamal ha sido noticia tanto dentro como fuera de España y son muchos los que han salido a defender la libertad de culto del delantero español del Fútbol Club Barcelona y estrella del combinado nacional.

Y los comentarios no se han hecho esperar. La mayoría de las respuestas son a modo de queja por no respetar las religiones ajenas: "Soy creyente cristiano y no estoy para nada de acuerdo con vuestra publicación".

Multitud de comentarios

"Lo que deberías de hacer es aprender a respetar", "Soy cristiano y tampoco estoy de acuerdo. Que sea lo que él quiera, la fe no se conquista, se elige. Jesús nunca odió a los judíos que no le creyeron", "Respeten la libertad religiosa y no sean tarados" y "Es EXACTAMENTE lo mismo que los que lo celebran santiguándose. Lo suyo es respetar todas las creencias, no solo la vuestra. Que hay que explicároslo todo, 'universitarios", comenta otro.

Hace un par de días, el jugador Borja Iglesias también dejó un comentario a tener en cuenta cuando los periodistas le preguntaron por el estado de forma de Lamine Yamal y se acordó del poco apoyo que recibió cuando en el campo del Espanyol se cantó "musulmán el que no bote".

"Obviamente, Lamine es muy bueno, pero también me gustaría que en días, como cuando juguemos contra Egipto en Barcelona, también preguntemos por Lamine cuando pasan cosas fuera del campo", comentó a los medios desde Estados Unidos en la previa del partido ante Arabia Saudí.