Un experto en alimentación señala qué alimentos de Mercadona toma en su día a día por tiempo y comodidad

Mercadona está en el punto de mira de la actualidad por las palabras de su presidente, Juan Roig, sobre los impuestos en alimentación ante el conflicto de EEUU e Israel con Irán. De momento, ha asegurado que la guerra no les ha subido los precios, pero si aumenta el coste de las materias primas, también lo harán los precios de las tiendas.

Mientras tanto, las novedades siguen surgiendo en las estanterías. El experto en alimentación, Adrián Muria, ha publicado un vídeo en sus redes sociales (@adrianmuriacoach) recomendando cinco productos de Mercadona que consume en su día a día por cuestiones de tiempo y comodidad.

Lo primero que ha mencionado son las famosas bolsas de arroz congelado, que vienen en paquetes de seis y con tres minutos de microondas está listo para comer. "Son más baratas que los botecitos, es muy rápida de elaboración y además son supersaludables, comparándolas con los botecitos, ya que esto solamente es arroz y agua", ha informado.

Uno de los productos más queridos

El segundo producto que ha mencionado es uno de los mejor valorados: "El hummus, puré de garbanzo, es un snack saludable que se puede comer siempre antes de comer o antes de cenar, que siempre nos apetece ese picoteo".

Para el experto es, sin duda, una mejor opción que cualquier picoteo de patatas fritas, fuet y productos similares. Además, ha destacado que es muy saciante, pero le pone un pero: "Un poquito de cuidado con las calorías que tiene, ya que es de garbanzo, pero lo podemos compaginar siempre también con unas zanahorias".

Otro producto muy consumido: las botellas de claras líquidas. "Lo primero de todo, por el precio, son muy baratas y son muy fáciles de cocinar, te puedes hacer un revuelto, una tortilla, acompañar cualquier tipo de carne, pescado... Y son altas en proteína", ha analizado.

Además, también vienen muy bien para la bajada de peso, según ha comentado.

El queso y las bebidas digitales

Otro alimento elegido es el queso batido y ha dado tres razones:

Es supersaciante: "Comes media tarrina de esta y no puedes más".

Es alto en proteínas.

El precio: 1,10 euros medio kilo.

Además, se puede combinar con cereales o fruta: "Yo lo tomo a diario, sobre todo cuando me apetece dulce". Por otro lado, ha recomendado cualquier tipo de bebida vegetal, que puede acompañar el café o el batido de proteínas.

"Va a saciarte bastante, tiene sabor, prácticamente no tiene casi calorías, no lleva lactosa, a todo el mundo le sienta bien, y esta en especial, la de avellanas", ha concluido.