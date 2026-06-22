Arranca el plazo para apuntarte al Imserso: precios de los viajes, requisitos y cómo hacer la solicitud

Este lunes 22 de junio se abre el plazo para apuntarte a la temporada del Imserso 2026-2027. El programa de turismo para mayores regresa con 879.213 plazas y los mismos precios del año pasado.

Como viene siendo habitual, hay destinos de costa, de interior, islas y circuitos culturales. De todas las plazas disponibles, hay 7.400 reservadas para los beneficiarios que tienen menos recursos.

Si ya estuviste acreditado en años anteriores no será necesario que lleves a cabo este proceso, a no ser que quieras modificar tus datos personales y las preferencias de destino.

Antes de lanzarte a rellenar la solicitud, es importante que conozcas los requisitos, precios de los destinos y cómo apuntarte.

Requisitos para viajar con el Imserso

Para viajar con el Imserso tienes que residir en España y cumplir al menos una de estas exigencias:

Pensionista de jubilación.

Pensionista de viudedad (desde 55 años).

Pensionista o subsidio/desempleo (desde 60 años).

Asegurado o beneficiario de la Seguridad Social (≥ 65 años).

Españoles en el extranjero o emigrantes retornados.

También pueden viajar los cónyuges o parejas de los beneficiarios, aunque no cumplan dichos requisitos.

Además, tanto los beneficiarios como sus acompañantes deben valerse por sí mismos para realizar las actividades de la vida diaria.

Precios de los viajes del Imserso 2026-2027

Los precios oscilan entre los 132 y los 400 euros, dependiendo del destino.

Los viajes más baratos son los de escapada a una capital de provincia. Eso sí, en temporada baja.

Circuitos culturales (6 días): 312 euros en temporada baja y 412 euros en temporada alta.

312 euros en temporada baja y 412 euros en temporada alta. Naturaleza (5 días): 305 euros en temporada baja y 405 euros en temporada alta.

305 euros en temporada baja y 405 euros en temporada alta. Capitales de provincia (4 días): 132 euros en temporada baja y 232 euros en temporada alta.

Ceuta o Melilla (5 días): 305 euros en temporada baja y 405 euros en temporada alta.

También hay viajes económicos para destinos de costa peninsular, aunque de nuevo en temporada baja:

Viajes de 10 días: con transporte en noviembre, diciembre, enero, febrero marzo y abril, 309 euros; sin transporte baja a 270 euros. En octubre, mayo y junio, 409 euros; sin transporte baja a 370 euros.

con transporte en noviembre, diciembre, enero, febrero marzo y abril, 309 euros; sin transporte baja a 270 euros. En octubre, mayo y junio, 409 euros; sin transporte baja a 370 euros. Viajes de 8 días: con transporte en noviembre, diciembre, enero, febrero marzo y abril, 244 euros; sin transporte baja a 224 euros. En octubre, mayo y junio, 344 euros; sin transporte baja a 324 euros.

Uno de los destinos más deseados es Canarias, aunque también es el que te costará un mayor esfuerzo económico. Tendrás que pagar 224 euros por 8 días sin transporte en temporada baja. Si te apetece estar 10 días con transporte, tendrás que gastar 464 euros en temporada baja. Esta última opción sube a los 564 en temporada alta.

Cómo apuntarte al Imserso

El plazo de inscripción es desde el 22 de junio y hasta el 10 de julio inclusive. El método más sencillo es la solicitud online en la sede electrónica del Imserso. Para ello debes entrar en la web, rellenar la solicitud y entregarla. Es necesario DNI electrónico, certificado digital o Cl@ve.

La otra opción es hacerlo en papel. Tienes que descargar el formulario, rellenarlo y enviarlo por correo a un centro del Imserso.

Una vez hayas completado el proceso, el Imserso revisará tu solicitud. En caso de que la respuesta sea positiva, te enviarán una carta de acreditación con la que puedes reservar tu viaje.