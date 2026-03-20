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Un experta en protocolo pone la lupa en lo que realmente transmite esta foto de Felipe VI con el presidente italiano
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Un experta en protocolo pone la lupa en lo que realmente transmite esta foto de Felipe VI con el presidente italiano

Diana Rubio ha querido explicar lo que supone. 

Alfredo Pascual
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El rey Felipe VI junto al presidente de la República de Italia, Sergio Mattarella.
El rey Felipe VI junto al presidente de la República de Italia, Sergio Mattarella.

Todo lo que hacen los reyes de España se sigue al momento y se analiza hasta el último detalle. Y esta está siendo una semana llena de arenas movedizas para Felipe VI después de sus palabras sobre la Conquista de América, que han dado tanto que hablar y que han provocado miles de reacciones y el enfado en los sectores más conservadores de la política nacional. 

Este jueves, el monarca recibió al presidente de la República de Italia, Sergio Mattarella, durante un encuentro celebrado en Salamanca, que se ha celebrado bajo el pretexto de  investir como Doctor Honoris Causa al líder italiano. Mattarella fue propuesto por Vicente González Martín, catedrático emérito honorífico de Filología Italiana, y su nombre aprobado por el Claustro de Doctores en enero.

Antes del acto, ambos recorrieron junto a la comitiva algunas de las calles de la ciudad charra y hasta saludaron a estudiantes italianos que se encuentran cursando el Erasmus. También visitaron la catedral y todo su entorno hasta el punto de tomar un café y una botella de agua en la terraza del Restaurante Del Nero.

Casa Real publicó una imagen de ese momento del rey sentado en esa terraza junto al presidente de la República de Italia, tal y como si fuesen dos turistas más. Esta imagen ha llamado mucho la atención y ha sido analizada.

La opinión de Diana Rubio

Esa curiosa instantánea ha dejado una reflexión y un análisis por parte de Diana Rubio, que es especialista en protocolo, imagen y comunicación. La experta ha querido comentar en su perfil de X lo que transmite. 

"Un rey y un presidente, dos países, y una terraza al sol en Salamanca. La naturalidad de lo que realmente representa Europa: cercanía, respeto y cultura compartida. Porque a veces la diplomacia no se firma en un despacho, se construye en una mesa pequeña, entre gestos sencillos", ha afirmado Rubio. 

Alfredo Pascual
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Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

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