Un experta en protocolo pone la lupa en lo que realmente transmite esta foto de Felipe VI con el presidente italiano

Todo lo que hacen los reyes de España se sigue al momento y se analiza hasta el último detalle. Y esta está siendo una semana llena de arenas movedizas para Felipe VI después de sus palabras sobre la Conquista de América, que han dado tanto que hablar y que han provocado miles de reacciones y el enfado en los sectores más conservadores de la política nacional.

Este jueves, el monarca recibió al presidente de la República de Italia, Sergio Mattarella, durante un encuentro celebrado en Salamanca, que se ha celebrado bajo el pretexto de investir como Doctor Honoris Causa al líder italiano. Mattarella fue propuesto por Vicente González Martín, catedrático emérito honorífico de Filología Italiana, y su nombre aprobado por el Claustro de Doctores en enero.

Antes del acto, ambos recorrieron junto a la comitiva algunas de las calles de la ciudad charra y hasta saludaron a estudiantes italianos que se encuentran cursando el Erasmus. También visitaron la catedral y todo su entorno hasta el punto de tomar un café y una botella de agua en la terraza del Restaurante Del Nero.

Casa Real publicó una imagen de ese momento del rey sentado en esa terraza junto al presidente de la República de Italia, tal y como si fuesen dos turistas más. Esta imagen ha llamado mucho la atención y ha sido analizada.

La opinión de Diana Rubio

Esa curiosa instantánea ha dejado una reflexión y un análisis por parte de Diana Rubio, que es especialista en protocolo, imagen y comunicación. La experta ha querido comentar en su perfil de X lo que transmite.

"Un rey y un presidente, dos países, y una terraza al sol en Salamanca. La naturalidad de lo que realmente representa Europa: cercanía, respeto y cultura compartida. Porque a veces la diplomacia no se firma en un despacho, se construye en una mesa pequeña, entre gestos sencillos", ha afirmado Rubio.