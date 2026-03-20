El Gobierno incluye la bajada al 10% del IVA de los carburantes en sus medidas ante la guerra de Irán

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa, en Madrid, tras el Consejo de Ministros del 23 de diciembre de 2025.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tras asistir anoche al Consejo Europeo de Bruselas, ha viajado desde capital belga para regresar hasta Madrid, donde presidirá este viernes la reunión que aprobará el plan de medidas ante los efectos de la guerra en Irán.

El socialista comparecerá en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa a partir de las 11:00 horas, con el fin de explicar los detalles del plan de medidas para hacer frente a los efectos económicos de la guerra de Irán, un plan que será aprobado en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros que está previsto que comience a las 9:30 horas.

Sánchez ha venido asegurando que el Gobierno de España pondrá todos los instrumentos del Estado que sean necesarios para ayudar a los sectores más afectados por las consecuencias de la crisis en Oriente Medio, y que el plan incluirá tanto medidas coyunturales como otras de carácter estructural.

Esta mañana, la Cadena SER ha ha avanzado algunas de las medidas que contempla el Gobierno de coalición: las fuentes consultadas por la cadena de emisoras del Grupo Prisa avanzan que en el apartado de rebajas fiscales, el Gobierno va a incluir una rebaja del IVA de los carburantes que pasará del 21 al 10%.

Esto supone una novedad respecto a lo que el Ejecutivo hizo durante la crisis provocada por la guerra de Ucrania, cuando se apostó por una bonificación universal de 20 céntimos por litro en el precio de esos carburantes.

El decreto elimina también el impuesto especial a los hidrocarburos, una decisión que supondrá un alivio directo en el precio del diésel y la gasolina de entre dos y cuatro céntimos por litro.

También habrá rebajas impositivas a la electricidad con la supresión del impuesto especial eléctrico, que está al 5%, y la bajada del impuesto al valor de la producción eléctrica.

Con los vulnerables

El Consejo de Ministros dará también luz verde a parte de las medidas del escudo social que el Congreso de los Diputados tumbó hace unas semanas.

No está previsto que el decreto incluya medidas relacionadas con los precios del alquiler o las hipotecas, como pide Sumar, pero sí un refuerzo de los descuentos del bono social eléctrico y la prohibición del corte de suministros a los consumidores vulnerables.

A última hora de anoche, la coalición seguía perfilando además las medidas y ayudas a los sectores productivos más expuestos. Se tendrá en cuenta la afectación a las ganadería, la pesca, los transportes o la industria electrointensiva.

Sánchez ha venido asegurando que el Gobierno de España pondrá todos los instrumentos del Estado que sean necesarios para ayudar a los sectores más afectados por las consecuencias de la crisis en Oriente Medio, y que el plan incluirá tanto medidas coyunturales como otras de carácter estructural.