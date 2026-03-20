Una profesora se pone a llorar delante de sus alumnos: lo que hacen estos al día siguiente está siendo admirado por muchos

Las historias entre profesores y alumnos acostumbran a tener una gran acogida en redes sociales, especialmente cuando se trata de actos y momentos tan emotivos como el que ha vivido en sus propias carnes Male, una docente y usuaria de la red social X que ha compartido lo que le ha pasado.

"El lunes tuve un muy mal día, nivel llegue a llorar en frente de mis alumnas (no lloro en frente de nadie), y hoy cayeron con cartitas y chocolates", ha detallado la profesora con una publicación que se ha hecho viral.

La docente ha mostrado como sus alumnos le han llevado varias cartas para animarla y elogiar su papel, así como varias tabletas de chocolate, bombones y otros detalles sencillos que son emocionantes.

Su tuit se ha hecho viral con más de 123.000 reproducciones en las primeras horas. También ha logrado superar los 14.000 me gusta y se ha convertido en una admiración por parte de otros usuarios y profesores.

El contenido de las cartas

Entre las cartas que aparecen en la imagen, se puede ver una en la que le dice lo siguiente: "Hace poco nos conocemos, pero la verdad que eres la mejor profe de gimnasia que tuve. Eres rebuena, cómoda y nos ayudas en todo, es obvio esto. Si no fueras buena no te prepararíamos esto, pero no quiero que estés triste. No tuve ningún problema mientras estas contigo...Te quiero, Oli".

En otra, firmada por Kika, también le ha elogiado su trabajo, profesionalidad y forma de ser y le dice que "siempre nos acompañas" y le deja claro que "siempre vamos a estar para apoyarte y vamos a acompañarte en todo".

Otras alumnas también le han transmitido que la quieren "mucho" y que están muy contentas de tenerla como profesora por todo lo que les transmite a diario y les ayuda.