Un prestigioso profesor de la Universidad de Oxford se pronuncia con toda contundencia sobre lo que está haciendo España

Jan Rosenow, profesor de Política Energética y Climática en la Universidad de Oxford y asesor habitual de organismos internacionales como la Agencia Internacional de la Energía o la Comisión Europea, se ha pronunciado con claridad sobre lo que está haciendo España en esa materia a raíz de un artículo que ha publicado el Financial Times.

Rosenow, que es una de las voces europeas más influyentes en el debate global sobre la transición energética, ha puesto en valor que "el desarrollo de las energías renovables en España ha desvinculado estructuralmente los precios de la electricidad de los mercados del gas".

"Actualmente, el precio del gas solo se fija en el 15% de las horas, en comparación con el 90% en Italia", destaca antes de rematar: "Los países que invirtieron tempranamente en energías limpias están mucho menos expuestos a las fluctuaciones de los precios de los combustibles fósiles".

Varios medios internacionales, en la misma dirección

El Financial Times iba exactamente en la misma dirección, al apuntar que "España es un ejemplo a seguir en la superación de las crisis petroleras iraníes" porque "el rápido despliegue de energías renovables en el país ha frenado el aumento de las facturas de electricidad".

En la misma línea, el canal de televisión Euronews, presente en 101 países, que ya destacó la fortaleza energética de España y afirmó que "la revolución de las energías renovables en España mantendrá bajas las facturas energéticas incluso cuando se disparen los precios del gas".

El Financial Times señalaba que España, "por suerte o por estrategia, está menos expuesta" "al impacto del conflicto" en Irán, "lo que le da un motivo menos para involucrarse".

"España ha logrado una hazaña notable"

España, decía el rotativo, "tiene la ventaja de generar una gran parte de su electricidad a partir de fuentes distintas al gas natural, cuyos precios se han duplicado desde principios de año". Eso es posible, señalaba, porque se ha inclinado más por las energías renovables.

"España ha logrado una hazaña notable. Desde principios de año hasta la semana pasada, los precios de la electricidad en el país solo alcanzaron o superaron el costo promedio de la electricidad generada con gas el 15% del tiempo, según un análisis de Ember. En Italia, el gas determinó el precio de la electricidad el 89% del tiempo", apuntaba el análisis, que señalaba, eso sí, que "dado que el clima es un factor importante, parte del éxito de España es fortuito".