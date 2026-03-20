Imputados los responsables del equipo de ética de Vox por revelación de secretos

El líder de Vox, Santiago Abascal, y la portavoz parlamentaria en el Congreso, Pepa Millán; en una imagen de archivo en el hemiciclo.

La guerra interna entre la cúpula de Vox y exdirigentes apartados o purgados continúa dejando nuevos pasos y movimientos. Este viernes, El País publica en una información que los dos responsables del equipo interno de ética de la formación de ultraderecha han sido imputados por un presunto delito de relevación de secretos.

Concretamente, se corresponden con Juan de Dios Dávila, dirigente de Vox en Gipuzkoa, y con Cristina Navarro, quien fuera secretaria personal del propio Santiago Abascal. En esta línea, ambos responsables del Equipo de Cumplimiento Normativo de Vox dependen exclusivamente del propio Abascal, como presidente de la formación.

El mencionado diario señala que todo se remonta al 22 de enero de 2025, el día siguiente de una entrevista de Espinosa de los Monteros en esRadio que supuso la reaparición del político de la defenestrada ala liberal en Bambú. En esa jornada, recibió la comunicación de que en Vox le habían abierto una investigación interna por un supuesto caso de tráfico de influencias, a raíz de una llamada a una edila de Vox en Collado-Villalba para que recibiese a un constructor, con el que Espinosa tenía negocios en conjunto, y abordar una posible recalificación de terrenos.

De las denuncias a Espinosa a la filtración del expediente interno a un diario

A pesar de que todos los concejales de la formación ultra en dicho municipio madrileño se abstuvieron —la recalificación se aprobó con los votos de otros partidos— como habían planeado hacer previamente, fue un caso sonado. Eran las primeras grietas evidentes entre la primera generación de cargos de Vox y la actual dirección del partido. Vox trató hasta en dos ocasiones que la Fiscalía actuase contra Espinosa de los Monteros, denunciándole ante el ministerio fiscal, que no vio indicio alguno de delito.

No obstante, la cosa no terminó ahí y el informe interno sobre Espinosa fue publicado en Ok Diario el 20 de marzo de 2025. En ese documento, además de cuestionar la honorabilidad de Espinosa —"reprochable de acuerdo a lo que exigiría un comportamiento ético y moral ejemplar"—, se estaban sacando a la luz cuestiones de carácter confidencial. Y eso fue lo que decantó que De Dios y Navarro fueran citados a declarar en sede judicial.

Los responsables de Ética de Vox lo achacan todo a una equivocación del periodista

Según la citada información, tanto De Dios como Navarro declararon en el Juzgado de Instrucción Número 13 de Madrid que fue un error del periodista, esgrimiendo que cometió una equivocación publicando que tuvo acceso al expediente confidencial. En realidad, según su relato, a lo que tuvo acceso fue a un informe encargado a un abogado externo.

Por otro lado, y de nuevo según El País, ambos responsables del equipo de ética de Vox admitieron que esa investigación interna también la conocían, tanto la responsable jurídica de Vox, Marta Castro, como la propia Presidencia del Partido; el equipo de Abascal.

A mayores, también está en el centro del debate político otra filtración periodística que tiene mucho que ver con esta suerte de 'boda roja' en Vox. Pasa por la publicación de comunicaciones entre el actual secretario general de Vox, Ignacio Garriga, y su antecesor en el cargo, el ahora expulsado Javier Ortega Smith. Son unos correos electrónicos en los que se exponen públicamente supuestas antiguas desavenencias entre él con el matrimonio de Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio.

"Te recuerdo que llegaste a hacer un informe durísimo contra Rocío Monasterio e Iván Espinosa para pedir su cabeza", se recoge en las informaciones desveladas por El Español, pero también en la otra dirección, al recordarle que Monasterio y Espinosa reclamaron someter a Ortega-Smith a "tratamiento psiquiátrico" alertando de su "trato agresivo y violento con las mujeres".

Ortega-Smith ha respondido a dicha filtración publicando en X la misiva que remitió a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional de la formación, tras su expulsión, que asegura que obtuvo respuesta. Además, el que ha sido el portavoz municipal de la formación en Madrid lo ha hecho dejando una advertencia con guiño a las acusaciones sobre Abascal y el supuesto tercer sueldo: "[Ignacio] Garriga, espero que tu próxima filtración sea el modelo 347".

En plena guerra abierta: del manifiesto de los críticos a la acusación del tercer sueldo de 60.000 de Abascal

Esta nueva información trasciende en un contexto en el que los críticos —encarnados en figuras como Iván Espinosa de los Monteros, Javier Ortega-Smith o José Ángel Antelo—, presentaron ayer un manifiesto en el que reclaman una renovación del partido y la convocatoria de un congreso extraordinario.

Además, es una reclamación que llegó en menos de 24 horas de la acusación del ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, de que Abascal cobra un tercer sueldo, de 60.000 euros, a través de un proveedor de Vox y en la cuenta de su esposa.