"Se necesita dinero para matar a los malos": EEUU busca 200.000 millones de dólares adicionales para la guerra en Irán

Marineros e infantes de marina en el portaaviones norteamericano USS Abraham Lincoln, en la bahía de San Diego, el 20 de diciembre de 2024. Es uno de los desplazados ahora a Oriente Medio.

El Departamento de Guerra de Estados unidos está solicitando 200.000 millones de dólares en fondos adicionales para la guerra contra Irán, una cantidad considerable que seguramente generará preguntas en el Congreso, que tendría que aprobar cualquier nuevo presupuesto.

Según un alto funcionario de la administración citado por la agencia Associated Press, que habló bajo condición de anonimato para tratar información confidencial, el departamento envió la solicitud a la Casa Blanca. Al ser consultado sobre la cifra en una conferencia de prensa el jueves, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, no confirmó directamente el monto, indicando que podría variar.

"Se necesita dinero para matar a los malos", dijo el jefe del Pentágono. Pero dijo: "Volveremos al Congreso y a nuestros representantes allí para asegurarnos de que recibimos la financiación adecuada".

Se trata de una cifra extraordinariamente alta, que se suma a los fondos adicionales que el Departamento de Defensa ya recibió el año pasado gracias a la importante reforma fiscal del presidente Donald Trump. Dicha solicitud tendría que ser aprobada por el Congreso y no está nada claro que este gasto vaya a contar con apoyo político. La deuda nacional ha superado la cifra récord de 39 billones de dólares y, además, tanto los representantes como los senadores han sido apartados de toda opinión en esta contienda, lo que la convierte en inconstitucional. Los legisladores no han autorizado la guerra , y el Congreso muestra una creciente inquietud respecto al alcance y la estrategia de la operación militar .

El Congreso se ha estado preparando para una nueva solicitud de gasto, pero no está claro si la Casa Blanca la ha transmitido para su consideración, expone esta agencia.

"Vivimos en un mundo muy volátil"

Ya el Washington Post anunció días atrás que Trump iba a necesitar más dinero, dado que la guerra no está siendo lo breve que se ansiaba, y ante este primer avance el republicano afirmó que la Administración está solicitando el dinero por otros motivos, además de Irán. "Vivimos en un mundo muy volátil", declaró el presidente desde el Despacho Oval. Añadió que el gasto de emergencia sería un “precio muy bajo a pagar” para garantizar que las fuerzas armadas del país se mantengan en óptimas condiciones.

Trump tiene que lidiar con esto, cuando las previsiones de los precios son brutales. Publica The Wall Street Journal que los responsables petroleros de Arabia Saudí prevén que los precios del petróleo podrían dispararse por encima de los 180 dólares por barril si las interrupciones causadas por la guerra con Irán persisten hasta finales de abril.

Donald Trump se cuadra al paso del féretro de uno de los soldados de EEUU muertos en Kuwait, en el marco de la guerra con Irán, el 7 de marzo de 2026, en Dover, Delaware. Kyle Mazza / Anadolu via Getty Images

Si bien la Cámara de Representantes y el Senado están controlados por el Partido Republicano del actual presidente, muchos de los legisladores más conservadores también son partidarios de una política fiscal austera, con escaso interés político en grandes gastos, ya sea en operaciones militares o en otros asuntos. Es probable que la mayoría de los demócratas rechacen tal solicitud y exijan planes más detallados a la administración Trump sobre los objetivos militares de EEUU, hasta ahora no aportados.

El representante Ken Calvert, presidente republicano del subcomité de la Cámara de Representantes que supervisa el gasto en defensa, dijo esta noche que ya estaba abogando por un proyecto de ley de gasto suplementario para permitir que el Pentágono reponga las municiones. "Eso iba a suceder, y ahora tenemos este conflicto con algunos costos adicionales. Así que, en eso estamos", señala. "Sé que existen cuestiones secundarias que preocupan a la gente, pero ahora mismo se trata de nuestra seguridad nacional y es importante que lo logremos", ahonda.

Pero la representante Betty McCollum de Minnesota, que es hoy la demócrata de mayor rango en el subcomité de la Cámara de Representantes que supervisa el gasto en defensa, recordó que el presidente ha llevado a su país a una guerra sin consultar al Congreso y exige más detalles. "Esto no va a ser un mero trámite para el presidente de los Estados Unidos", dijo McCollum.

Todo esto hay que leerlo, también, teniendo en cuenta que en noviembre hay elecciones de mitad de mandato, en las que se renovarán parte de las dos cámaras y en las que los republicanos temen perder poder. Ya esta misma semana se ha producido la primera dimisión en el equipo de Trump, la del director del Centro Nacional Antiterrorista, que sostiene que es Israel el que ha arrastrado al mandatario a esta guerra y que Irán no era, ahora mismo, una amenaza existencial urgente.

Según declaró McCollum, el Congreso aún espera que la administración explique en qué se gastarán los 150.000 millones de dólares adicionales que se destinaron al Pentágono a través de la ley de recortes de impuestos y gastos de Trump. También está a la espera de la solicitud de presupuesto del presidente para este año. "No voy a firmar cheques en blanco al Departamento de Defensa", dijo McCollum.

"Esto no es lo que votamos": EEUU rechaza la guerra de Trump, que divide hasta a sus acérrimos del MAGA Intervencionismo y militarismo no es lo que el republicano prometió a sus bases en la campaña de 2024. Se vendió como un pacificador, lejos de crisis interminables, pero hoy es un mandatario marcial y contradictorio que cambia la historia de Irán.

Un paquete final

Todo apunta a que se avecina una batalla monumental en el Congreso sobre cualquier nuevo gasto del Pentágono, que casi con toda seguridad necesitaría el apoyo de republicanos y demócratas en un paquete bipartidista para superar las objeciones y lograr su aprobación.

La cantidad solicitada supondría un importante impulso para el presupuesto anual del Pentágono, que el Congreso aprobó en más de 800.000 millones de dólares para el presente ejercicio fiscal.

Esto se suma a los aproximadamente 150.000 millones de dólares que el Congreso asignó al Departamento de Defensa en la ley de recortes de impuestos del año pasado, gran parte de los cuales se destinaron a proyectos específicos y a mejoras generales en las operaciones del Pentágono.

La Oficina de Presupuesto del Congreso, un organismo no partidista, ha proyectado que el gobierno federal tendrá un déficit anual de 1,9 billones de dólares este año, y eso sin contar ningún gasto realizado a través de un proyecto de ley suplementario.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo que es un "momento peligroso" y que "tenemos que financiar adecuadamente la defensa". Al preguntársele si apoyaba la cantidad, Johnson dijo que no había visto los detalles, pero que "apoya lo que sea necesario para garantizar la seguridad del pueblo estadounidense".

Si bien algunos de los mayores defensores de las fuerzas armadas en el Capitolio han acogido con satisfacción el nuevo gasto como una forma de reponer las reservas de municiones y mejorar las capacidades de defensa de Estados Unidos frente a las amenazas emergentes, otros sin duda señalarán la atención médica y otras necesidades internas que consideran prioridades más importantes.

La representante Rosa DeLauro, la demócrata de mayor rango en el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, dijo sobre el costo de 200 mil millones de dólares: "Es indignante".

Para lograr la aprobación de un paquete de medidas, los líderes republicanos podrían intentar hacerlo por su cuenta a través de un arduo proceso presupuestario, o llegar a acuerdos con los demócratas sobre otras prioridades que probablemente dispararían el costo total. El líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steve Scalise, republicano por Luisiana, dio a entender que se avecinan negociaciones. “En última instancia, negociaremos con la Casa Blanca la cantidad exacta”, dijo Scalise. “Todavía no hemos llegado a ese punto”.