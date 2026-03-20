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Shakira hará una residencia de conciertos en Madrid en su propio estadio: fechas y cómo comprar las entradas
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Shakira hará una residencia de conciertos en Madrid en su propio estadio: fechas y cómo comprar las entradas

La colombiana ha elegido Madrid como centro de su residencia europea para el próximo mes de septiembre, donde construirá su "estadio Shakira".

Marina Prats
Marina Prats
Shakira en una imagen promocional del anuncio de su residencia en Madrid.
Shakira en una imagen promocional del anuncio de su residencia en Madrid.Live Nation

Tras semanas de rumores, por fin se ha confirmado la noticia: Shakira hará su residencia europea en Madrid el próximo mes de septiembre como parte de su gira Las mujeres ya no lloran world tour, con la que sigue cosechando éxitos por todo el mundo. Para ello, la colombiana construirá su propio estadio, el Estadio Shakira, en el madrileño distrito de Villaverde.

Concretamente, la artista autora de himnos del pop latino como Suerte, Loba o Las de la intuición pasará por Madrid los próximos 25, 26 y 27 de septiembre. Sin embargo, tal y como señalan desde Live Nation, estos recitales no serán un concierto al uso, sino que la residencia "transformará el recinto en un destino cultural inmersivo: una ciudad paralela dentro de Madrid donde la música, el arte y la comunidad se unirán durante tres noches históricas".

"La residencia celebrará las raíces culturales compartidas y destacará a Madrid como un escenario global para voces diversas", señalan. Del mismo modo, apuntan que en este Estadio Shakira, que estará ubicado en el espacio Iberdrola Music, un espacio de 185.000 metros cuadrados en el distrito madrileño de Villaverde —donde se celebra desde 2023 el festival MadCool o han tenido lugar grandes conciertos como el de Harry Styles en su gira de 2023— acogerá durante su residencia "conciertos, exposiciones, charlas, talleres, cine, gastronomía, literatura y experiencias culturales compartidas". 

Todas ellas contarán con el comisariado de Shakira, bajo el nombre "Es Latina", y tendrán como leit motiv, "la Nación Latina" no solo como un "territorio geográfico", sino como una "comunidad transnacional unida por el idioma, el ritmo, la creatividad, la resiliencia y la alegría".

Hasta septiembre, la colombiana continuará con su gira Las mujeres ya no lloran world tour, que contará con su actuación multitudinaria como protagonista de Todo Mundo No Rio en la icónica playa de Copacabana Beach, en Rio de Janeiro, el 2 de mayo.

Con este disco de resiliencia y canto al empoderamiento femenino que supone Las mujeres ya no lloran, Shakira consiguió el 7x Platino al lograr que en solo las primeras 24 horas de su lanzamiento, se convirtiera en el álbum con más streams de 2024.

Gracias a él, Shakira se alzó con el Latin Grammy a Mejor Álbum Vocal Pop, donde además realizó una recordada actualización de algunas de sus canciones más exitosas como Ojos así y la BZRP Music Sessions #53, la recordada canción de despecho que batió todos los récords tanto en Spotify con más de 14 millones de streams como en YouTube con más de 52 millones de vistas.

Cómo comprar las entradas para la residencia de Shakira en Madrid

La colombiana parará los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2026 en el Estadio Shakira, para ello se ha habilitado una preventa, tanto para clientes Santander a través de SMusic, para los fans registrados en su web y para los usuarios registrados de Live Nation. La venta general se abrirá el 27 de mayo. Por el momento, no se han hecho públicos los precios de las entradas.

  • Preventa Shakira: 24 de marzo a las 10h para los registrados en www.shakira.com
  • Preventa SMusic: 25 de marzo a las 10h
  • Preventa Live Nation: 26 de marzo a las 10h
  • Venta general: viernes 27 de marzo a las 10h en Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés 
Marina Prats
Marina Prats
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Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

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