Shakira hará una residencia de conciertos en Madrid en su propio estadio: fechas y cómo comprar las entradas

Tras semanas de rumores, por fin se ha confirmado la noticia: Shakira hará su residencia europea en Madrid el próximo mes de septiembre como parte de su gira Las mujeres ya no lloran world tour, con la que sigue cosechando éxitos por todo el mundo. Para ello, la colombiana construirá su propio estadio, el Estadio Shakira, en el madrileño distrito de Villaverde.

Concretamente, la artista autora de himnos del pop latino como Suerte, Loba o Las de la intuición pasará por Madrid los próximos 25, 26 y 27 de septiembre. Sin embargo, tal y como señalan desde Live Nation, estos recitales no serán un concierto al uso, sino que la residencia "transformará el recinto en un destino cultural inmersivo: una ciudad paralela dentro de Madrid donde la música, el arte y la comunidad se unirán durante tres noches históricas".

"La residencia celebrará las raíces culturales compartidas y destacará a Madrid como un escenario global para voces diversas", señalan. Del mismo modo, apuntan que en este Estadio Shakira, que estará ubicado en el espacio Iberdrola Music, un espacio de 185.000 metros cuadrados en el distrito madrileño de Villaverde —donde se celebra desde 2023 el festival MadCool o han tenido lugar grandes conciertos como el de Harry Styles en su gira de 2023— acogerá durante su residencia "conciertos, exposiciones, charlas, talleres, cine, gastronomía, literatura y experiencias culturales compartidas".

Todas ellas contarán con el comisariado de Shakira, bajo el nombre "Es Latina", y tendrán como leit motiv, "la Nación Latina" no solo como un "territorio geográfico", sino como una "comunidad transnacional unida por el idioma, el ritmo, la creatividad, la resiliencia y la alegría".

Hasta septiembre, la colombiana continuará con su gira Las mujeres ya no lloran world tour, que contará con su actuación multitudinaria como protagonista de Todo Mundo No Rio en la icónica playa de Copacabana Beach, en Rio de Janeiro, el 2 de mayo.

Con este disco de resiliencia y canto al empoderamiento femenino que supone Las mujeres ya no lloran, Shakira consiguió el 7x Platino al lograr que en solo las primeras 24 horas de su lanzamiento, se convirtiera en el álbum con más streams de 2024.

Gracias a él, Shakira se alzó con el Latin Grammy a Mejor Álbum Vocal Pop, donde además realizó una recordada actualización de algunas de sus canciones más exitosas como Ojos así y la BZRP Music Sessions #53, la recordada canción de despecho que batió todos los récords tanto en Spotify con más de 14 millones de streams como en YouTube con más de 52 millones de vistas.

Cómo comprar las entradas para la residencia de Shakira en Madrid

La colombiana parará los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2026 en el Estadio Shakira, para ello se ha habilitado una preventa, tanto para clientes Santander a través de SMusic, para los fans registrados en su web y para los usuarios registrados de Live Nation. La venta general se abrirá el 27 de mayo. Por el momento, no se han hecho públicos los precios de las entradas.