Menos impuestos a la gasolina y a la electricidad: qué incluye el decreto anticrisis del Gobierno 

El Gobierno tiene previsto aprobar este viernes un decreto ley con medidas concretas para paliar los efectos del conflicto en Oriente Medio, después de que el diésel y la gasolina se haya disparado un 29% y un 16% respectivamente en menos de tres semanas, o el precio de la luz, hasta un 32% en estos últimos días. La semana que viene, dicho decreto deberá ser convalidado por la mayoría simple del Congreso de los Diputados.

Entre las medidas que se van a aprobar se encuentra una reducción del IVA de los carburantes, que pasará del 21% al 10%. En concreto, de la gasolina, el gasóleo y el gas. También se aplicará lo mismo a la luz. A esa medida se le suman otras como la rebaja del impuesto especial sobre hidrocarburos, que actualmente es de 0,379 euros por litro de diésel y 0,47269 euros por litro de gasolina.

Además, para paliar la subida de la factura de la luz, el Ejecutivo también tendría previsto aprobar una rebaja del impuesto especial sobre la electricidad y suspenderá el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica.

El Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE), actualmente en el 5,1%, es un tributo indirecto de carácter estatal que grava el consumo de energía eléctrica, aplicándose sobre la suma de la potencia contratada y la energía consumida en la factura de la luz. Su objetivo es recaudar fondos públicos y fomentar el ahorro energético.

Por otroo lado está el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, un tributo directo y real creado en 2012 que grava la producción e incorporación de electricidad al sistema con un tipo general del 7% sobre el valor de la energía producida.

En los próximos minutos se conocerán nuevas medidas que incluirá ese decreto ley. El presidente del Gobierno saldrá a lo largo de la mañana en rueda de prensa a dar los detalles del mismo. Se esperan, por ejemplo, mejoras en el bono social eléctrico y garantías en el suministro energético.

Medidas aprobadas