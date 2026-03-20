Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Menos impuestos a la gasolina y a la electricidad: qué incluye el decreto anticrisis del Gobierno
Política
Política

Menos impuestos a la gasolina y a la electricidad: qué incluye el decreto anticrisis del Gobierno 

El Ejecutivo baja al 10% el IVA a los carburantes y se reducirán o suspenderán algunos de los otros impuestos a la electricidad. 

Javier Escartín
Javier Escartín
Una gasolinera de Madrid
Una gasolinera de MadridMarcos del Mazo

El Gobierno tiene previsto aprobar este viernes un decreto ley con medidas concretas para paliar los efectos del conflicto en Oriente Medio, después de que el diésel y la gasolina se haya disparado un 29% y un 16% respectivamente en menos de tres semanas, o el precio de la luz, hasta un 32% en estos últimos días. La semana que viene, dicho decreto deberá ser convalidado por la mayoría simple del Congreso de los Diputados.

Entre las medidas que se van a aprobar se encuentra una reducción del IVA de los carburantes, que pasará del 21% al 10%. En concreto, de la gasolina, el gasóleo y el gas. También se aplicará lo mismo a la luz. A esa medida se le suman otras como la rebaja del impuesto especial sobre hidrocarburos, que actualmente es de 0,379 euros por litro de diésel y 0,47269 euros por litro de gasolina.

Además, para paliar la subida de la factura de la luz, el Ejecutivo también tendría previsto aprobar una rebaja del impuesto especial sobre la electricidad y suspenderá el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica. 

El Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE), actualmente en el 5,1%, es un tributo indirecto de carácter estatal que grava el consumo de energía eléctrica, aplicándose sobre la suma de la potencia contratada y la energía consumida en la factura de la luz. Su objetivo es recaudar fondos públicos y fomentar el ahorro energético.

Por otroo lado está el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, un tributo directo y real creado en 2012 que grava la producción e incorporación de electricidad al sistema con un tipo general del 7% sobre el valor de la energía producida.

En los próximos minutos se conocerán nuevas medidas que incluirá ese decreto ley. El presidente del Gobierno saldrá a lo largo de la mañana en rueda de prensa a dar los detalles del mismo. Se esperan, por ejemplo, mejoras en el bono social eléctrico y garantías en el suministro energético.

Medidas aprobadas

  • Bajada del 21% al 10% el IVA de gasolina, gasóleo, luz y gas
  • Rebaja del impuesto especial sobre hidrocarburos, que actualmente es de 0,379 euros por litro de diésel y 0,47269 euros por litro de gasolina.
  • Bajada o supresión del impuesto especial eléctrico, que está al 5%, y la bajada del impuesto al valor de la producción eléctrica, en el 7,1%.
Javier Escartín
Javier Escartín
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy jefe de Hard News en El HuffPost España. Coordino la cobertura de actualidad política con la misión de explicar lo que pasa en España y en el mundo de una manera directa, clara y comprometida para una audiencia exigente y crítica como la nuestra. Puedes contactar conmigo a través de un correo a javier.escartin@huffpost.es

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a informar sobre la actualidad política en España, poniendo el foco en las decisiones del Gobierno, los movimientos de la oposición y el funcionamiento tanto del Congreso de los Diputados como de los partidos políticos. Creo que la política no es algo lejano, sino que influye directamente en la vida de cada persona: desde la aprobación de una ley de vivienda hasta una reforma laboral. Por eso trato de contar la vorágine política de una manera clara y accesible, sin perder la profundidad que exige cada asunto. Me interesa especialmente abordar temas que despiertan inquietud ciudadana, como la corrupción, la vivienda o la transparencia de las instituciones, y hacerlo siempre con una mirada crítica y social. Entiendo el periodismo político no como una mera narración de lo que ocurre, sino como un ejercicio de contexto y responsabilidad que ayude a la gente a entender por qué esas decisiones afectan a su día a día. Y como todo el mundo tiene su lado freak también me gusta mucho el Festival de Eurovisión, que llevo cubriendo para diferentes medios desde el año 2009. Quizá, algún día, pueda contar la victoria de España en el certamen...

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza, pero en 2005 me mudé a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Carlos III. Antes de El HuffPost, trabajé nueve años en ABC, cuatro en COPE y un año en Mediaset. Previamente, de una manera más aficionada, escribí sobre cine y la temporada de premios en Hollywood e hice una serie documental sobre el Camino de Santiago que se llamó "Diario de un peregrino".

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

TERRITORIO PARADORES

Más de Política

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos