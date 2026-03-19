Felipe VI recibe al presidente de Italia: Casa Real comparte una foto suya haciendo algo muy poco común 

Felipe VI ha dejado otro momento que está dando mucho de que hablar. Después de sus declaraciones sobre la Conquista de América, este jueves ha recibido al presidente de la República de Italia, Sergio Mattarella.

El encuentro, celebrado en Salamanca, tenía como objeto la investidura Doctor Honoris Causa del líder italiano. Felipe VI ha acompañado a Sergio Mattarella por las calles de la ciudad universitaria, y ambos han compartido un momento muy curioso.

Casa Real ha fotografiado al rey sentado en la terraza de un bar junto al presidente de la República de Italia como si fuesen dos turistas más. Una instantánea muy poco común entre los miembros de la Casa Real, que suelen optar por la discreción.

La fotografía muestra a Felipe VI en actitud tranquila, esperando a ser atendido junto a un Sergio Mattarella que mira atento al monarca español. En los comentarios de la publicación algunos usuarios se han preguntado qué habrán pedido.

La derecha, en desacuerdo con el rey

El pasado lunes Felipe VI protagonizó un momento difícil de olvidar. Durante una visita a una exposición organizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores español conjuntamente con la Secretaría de Cultura del Gobierno mexicano, el rey aseguró que existieron "controversias éticas" durante la Conquista de América.

"Es importante sacar lecciones porque también ha habido luchas, digamos, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder", ha empezado diciendo el rey. Unas declaraciones que no gustaron en la derecha, con críticas del PP y Vox.

"Hacer ahora un examen de las cosas que ocurrieron en el siglo XV es un disparate", dijo Alberto Núñez Feijóo tras escuchar las palabras de Felipe VI. Desde Vox, la valoración fue muy similar, asegurando que España había sido "la mayor obra evangelizadora y civilizadora" de la historia.

Sin embargo, la opinión que tuvo mayor repercusión fue la de Isabel Díaz Ayuso, que aseguró sentirse muy orgullosa de la obra Hispánica en América. Asimismo, defendió el "nuevo orden" que pusieron "los de la cruz" en el continente americano.