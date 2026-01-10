Un experto da la clave para elegir una buena televisión: muy pocos lo tienen en cuenta
"Hay que comparar y ver dónde se ven mejor las imágenes".
Elegir una buena televisión no es fácil. A menudo nos fiamos de la marca o de las recomendaciones de personas de nuestro entorno, pero es muy común que no acertemos a la hora de elegir la mejor en la relación calidad-precio.
Para los expertos, existen algunas claves para discernir qué televisión es la mejor. "Llevo 25 vendiendo televisiones y siempre pasa igual", expone un vendedor en TikTok. En este sentido, asegura que la gente siempre compra la televisión "viendo solo los vídeos" y no exigís que os pongan un canal para que veáis cómo se ve uno respecto a otro".
En el video, este vendedor asegura que "más del 80% se va a equivocar al comprar la tele" e ironiza sobre los que presumen de su televisión pese a haber otras "mucho mejores". No obstante, el mayor consejo que da este vendedor es "buscar la marca alemana", pero sin especificar a cuál o cuáles se refiere.
"Luego está el tema de la gente que viene con la tele comprada desde casa. Hacen caso al niño, que lo ve todo por Internet, y no hay que hacer caso a nadie", recomienda el experto, que incide en que lo óptimo para elegir un buen producto es comparar dos imágenes y ver "dónde se ve mejor".
En qué fijarse para acertar
Además de la marca, que este vendedor recomienda que sea de origen alemán, existen otras muchas cuestiones a la hora de elegir la mejor televisión para nuestros hogares.
- Elige un tamaño adecuado para tu espacio.
- Busca resolución 4K como mínimo.
- Mejor OLED para cine, QLED/Mini-LED para brillo.
- Buen HDR (ideal Dolby Vision).
- 120 Hz si ves deportes o juegas.
- HDMI 2.1 para consolas modernas.
- Sistema Smart TV con tus apps.
- Buenos ángulos de visión según dónde te sientas.
- Revisa sonido o considera barra externa.
- Marca fiable y buena garantía.
Las mejores marcas
En cuanto a las mejores marcas de televisión, hay tres que se llevan la palma. Estas son LG, Panasonic y Sony, según un informe de la OCU que determina cuáles son las mejores opciones según los usuarios.
Tres marcas coronan el ranking de la organización de consumidores: LG, Panasonic y Sony. La integración con los otros dispositivos y la calidad del sonido son los dos puntos que los usuarios valoran y que la elevan a la primera posición, así como la resolución de la imagen.
Sin embargo, Panasonic y Sony la igualan en reproducción del color, y la superan en facilidad de uso y visibilidad en ambientes luminosos. La facilidad en el uso, la visibilidad en ambientes luminosos, el ángulo de visión o la resolución de la imagen son algunas de las cuestiones que valoran los consumidores.