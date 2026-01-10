Un experto da la clave para elegir una buena televisión: muy pocos lo tienen en cuenta 

Elegir una buena televisión no es fácil. A menudo nos fiamos de la marca o de las recomendaciones de personas de nuestro entorno, pero es muy común que no acertemos a la hora de elegir la mejor en la relación calidad-precio.

Para los expertos, existen algunas claves para discernir qué televisión es la mejor. "Llevo 25 vendiendo televisiones y siempre pasa igual", expone un vendedor en TikTok. En este sentido, asegura que la gente siempre compra la televisión "viendo solo los vídeos" y no exigís que os pongan un canal para que veáis cómo se ve uno respecto a otro".

En el video, este vendedor asegura que "más del 80% se va a equivocar al comprar la tele" e ironiza sobre los que presumen de su televisión pese a haber otras "mucho mejores". No obstante, el mayor consejo que da este vendedor es "buscar la marca alemana", pero sin especificar a cuál o cuáles se refiere.

"Luego está el tema de la gente que viene con la tele comprada desde casa. Hacen caso al niño, que lo ve todo por Internet, y no hay que hacer caso a nadie", recomienda el experto, que incide en que lo óptimo para elegir un buen producto es comparar dos imágenes y ver "dónde se ve mejor".

En qué fijarse para acertar

Además de la marca, que este vendedor recomienda que sea de origen alemán, existen otras muchas cuestiones a la hora de elegir la mejor televisión para nuestros hogares.

Elige un tamaño adecuado para tu espacio.

para tu espacio. Busca resolución 4K como mínimo.

como mínimo. Mejor OLED para cine, QLED/Mini-LED para brillo.

para cine, QLED/Mini-LED para brillo. Buen HDR (ideal Dolby Vision).

120 Hz si ves deportes o juegas.

HDMI 2.1 para consolas modernas.

Sistema Smart TV con tus apps.

con tus apps. Buenos ángulos de visión según dónde te sientas.

según dónde te sientas. Revisa sonido o considera barra externa.

o considera barra externa. Marca fiable y buena garantía.

Las mejores marcas

En cuanto a las mejores marcas de televisión, hay tres que se llevan la palma. Estas son LG, Panasonic y Sony, según un informe de la OCU que determina cuáles son las mejores opciones según los usuarios.

Tres marcas coronan el ranking de la organización de consumidores: LG, Panasonic y Sony. La integración con los otros dispositivos y la calidad del sonido son los dos puntos que los usuarios valoran y que la elevan a la primera posición, así como la resolución de la imagen.

Sin embargo, Panasonic y Sony la igualan en reproducción del color, y la superan en facilidad de uso y visibilidad en ambientes luminosos. La facilidad en el uso, la visibilidad en ambientes luminosos, el ángulo de visión o la resolución de la imagen son algunas de las cuestiones que valoran los consumidores.