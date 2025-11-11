Un experto en Recursos Humanos explica las tres cosas que pasan cuando te vas de una empresa: para sentarse a reflexionar
El vídeo dura apenas treinta segundos, pero el golpe de realidad se queda
Dejar una empresa nunca es solo cambiar de trabajo: es un pequeño duelo, una sacudida al ego y, con suerte, una liberación. Y justo sobre eso ha hablado un experto en Recursos Humanos en un vídeo que se ha vuelto viral en TikTok bajo el lema “no te dé pena irte”. Su mensaje ha tocado la fibra de miles de usuarios que, entre ironías y confesiones, han visto reflejada su propia historia laboral.
El clip, publicado por la cuenta ‘Mejora tu éxito laboral’, muestra a un hombre caminando por la calle mientras lanza una advertencia directa: “Que no te dé pena irte de tu empresa, porque cuando te vayas van a pasar tres cosas: habrá gente que te eche de menos, la mayoría se olvidará de ti en unas semanas y algunos aprovecharán para hablar cosas feas de ti”. En apenas medio minuto condensa una verdad que muchos prefieren no mirar de frente: “De verdad, no eres irreemplazable. Probablemente te sustituyan por otra persona, mucha gente te olvidará y otra te criticará a la espalda”.
El vídeo dura apenas treinta segundos, pero el golpe de realidad se queda. En tiempos de equipos que se autodenominan “familia” y empresas que venden pertenencia emocional, escuchar que “no eres imprescindible” funciona casi como un acto de higiene mental. De hecho, los comentarios lo confirman. “¡Nadie es imprescindible, en ningún sitio!”, escribió Kelina, en una frase que podría estar grabada en la entrada de cualquier oficina.
Pablo Perant Molina reconoció que el mensaje le llegó en el momento justo: “Bro, necesitaba este vídeo. En dos días tengo una entrevista en otro trabajo y me estoy planteando dejar mi puesto fijo en mi empresa actual”. Raleto, por su parte, lo dice sin rodeos: “Yo renuncié con 26 años de antigüedad y fue la mejor decisión que pude haber tomado porque he conseguido mejores cosas”.
Otros usuarios optaron por el humor negro. “Como decía un ex jefe mío, hay tres formas de salir de un trabajo: te vayas tú, te echen o te mueras, y en los tres casos te van a sustituir en una semana”, escribió Morking93. Y Sacho, a dos años de jubilarse, lo zanja con filosofía: “Dos años me quedan para jubilarme y si se olvidan de mí dormiré igual… somos números”.
Entre testimonios y reflexiones, el hilo común es claro: la necesidad de priorizarse. “Yo tengo pensado renunciar en diciembre, mudarme de ciudad y buscar mejores oportunidades, ya que en la empresa que estoy nunca me han permitido demostrar que valgo”, escribió Alexia. Mientras que Cristina relató cómo, tras tres años manteniendo contacto con antiguos compañeros, la vida mejoró cuando se permitió alejarse: “Priorizar mi paz mental fue lo mejor que pude hacer”.
El vídeo, con miles de reproducciones, ha servido de espejo a una realidad que muchos viven en silencio: que el trabajo puede ser importante, pero no lo es todo. Y como concluye el propio creador, “si tienes una nueva oportunidad, piensa en ti y mira por tu proyecto”. Una frase sencilla que muchos han tomado como recordatorio de algo esencial: cuando te vas, te olvidan, sí. Pero también, cuando te vas, te encuentras.