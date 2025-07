Un hombre alucina con lo que viven muchas mujeres cuando van solas por la calle

El usuario de TikTok Ángel (@angelito_elsalsero) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando alucinado lo que ha vivido al ir caminando detrás de una chica sola por la noche.

"Yo creo que es la primera vez en mi puta vida que tengo que acentuar mi homosexualidad andando por la calle porque una chica esté delante de mí andando y se siente incómoda", ha relatado Ángel.

Desgraciadamente, este miedo que siente la citada chica ante una presencia masculina caminando detrás de ella es una situación que pasa mucho más a menudo de lo que pensamos.

Y, ante esta escena, la reacción del usuario es una actitud que aporta calma y que se suele recibir con agradecimiento por parte de las mujeres que se encuentran con estos casos en los que no hay más gente por la calle.

"No tenías por qué hacerlo, pero quedaste de diez demostrando esa empatía y valores que tanta falta hacen en este mundo"; "Como mujer agradezco mucho esos detalles y a la vez siento impotencia por él y por mí", han comentado algunas usuarias.

Además, Ángel no es el único hombre en darse cuenta de estas situaciones e intentar hacerlas un poco más amenas, aunque cada chico tiene sus propias técnicas.

"Yo si voy de noche detrás de un chica sola me cambio de cera porque las notas incómodas y con miedo"; "Eso lo hemos hecho todos. ¡Y cruzar de calle para no molestar! Pero lo hago a gusto para que se tranquilicen", han aportado algunos usuarios.

Sin embargo, también ha habido hombres muy críticos con la reacción de Ángel, aunque el tiktoker ha tenido más que clara su respuesta: pedirles más empatía.

"Si camino detrás de una mujer y se siente incómoda que acelere o cambie de acera. No pienso hacer nada para que se sienta mejor"; "Si se siente incómoda no es tu problema, es suyo. Si tú vas de buen rollo no tienes que demostrar nada", han criticado algunos hombres.